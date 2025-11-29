石崇良、王金平與抗癌鬥士合影 (圖)

其他人也在看
蔡依林演唱會售票卡死當機「歌迷怨氣四起」 主辦單位超級圓頂回應了
蔡依林即將在12月30、31日、1月1日帶著《PLEASURE》演唱會於台北大巨蛋開唱，這是她的全新巡演，也是攻大巨蛋的處女秀，在公布的時候就引起各界期盼，11月23日開賣的時候，卻發生大規模的系統事故，許多歌迷搶到票後，卻因為系統卡死無法結帳，最後拖到時間到訂單被取消，引發大量爭議，延燒多時之後，主辦單位超級圓頂在11月27日晚上才發出聲明，回應外界的質疑。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
開演前1天！濱崎步上海演唱會突遭取消 痛心發聲道歉
近來中日關係緊張，日本天后濱崎步28日透過社群平台宣布，原定於29日舉行的上海演唱會取消，並向粉絲及工作人員表達深深歉意。中天新聞網 ・ 22 小時前
陶晶瑩朝聖TWICE淚崩！公開「子瑜私訊對話」演唱會後1暖舉曝光
韓國女團TWICE本月22、23日首度來台舉辦演唱會，台灣成員周子瑜出道10年終於回家鄉演出，感動不少歌迷。與子瑜一家交情深厚的陶晶瑩，日前陪著女兒荳荳到場朝聖，感動直呼：「台灣跟韓國的距離1750公里，想不到3個小時的飛行，TWICE卻走了10年才走到。」她坦言自己在演唱會上忍不住落淚，並分享與子瑜的私訊對話。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
濱崎步開唱前被卡！「錄製一人演唱會」 願粉絲未來看見
濱崎步開唱前被卡！「錄製一人演唱會」 願粉絲未來看見EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
2025MAMA直播／朴寶劍30秒默哀、aespa致敬英雄 新人CORTIS感言逼哭粉絲
2025 MAMA頒獎典禮將於11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。MAMA頒獎典禮各獎項入圍名單公布，aespa入圍4項最多，加上成員與合作入圍的獎項共6項；BLACKPINK今年除了團體活動，成員個人活動表現也相當亮眼，Jennie、ROSÉ、Jisoo的個人專輯都入圍；G-DRAGON也以全新回歸專輯入圍4項。想一睹K-POP明星光采的粉絲千萬不要錯過！2025 MAMA頒獎典禮時間地點、入圍名單、主持人、售票時間、票價座位、直播平台、表演嘉賓、頒獎嘉賓、出席嘉賓不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 個月前
陸下禁日令？唱到一半被帶走...大槻真希傻眼 濱崎步登台「無觀眾」
受中日關係急凍影響，多位日本藝人在大陸的演出活動遭到突然中止或取消。繼天后濱崎步原定於29日在上海的演唱會被臨時取消後，歌手大槻真希28日在上海「萬代南夢宮嘉年華」演唱途中被強制中斷並帶離舞台，引發歌迷網友熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前
香港大火128死悲痛籠罩！楊千嬅紅館演唱會照開 網怒批：眼中只有錢
香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災，至今已造成128人死亡、上千戶民宅受損，全港哀悼氣氛沉重。受此影響，多項演藝活動宣布暫停或延後，以表達對災民的哀悼。原定於今（29）日起在紅館舉行的香港歌手楊千嬅「Live MY LIVE 2025演唱會」六場連演，主辦方宣布將如期舉行，但此決定在社群上引發部分網友不滿，有人留言批評「全城哀悼，你反而有心情慶祝30週年開演唱會，良心良知何在」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
濱崎步上海演唱會「突喊卡」傳改預錄 大槻真希唱一半「被請下台」網批野蠻
日本天后濱崎步在中國大陸的演唱會及相關日本藝人活動近期接連遭遇突發狀況。原定於上海舉行的濱崎步演唱會，在舞台搭建完成、彩排結束後的前一天，突然因「不可抗力因素」宣布取消，主辦方已啟動退票機制。同期在上海舉辦的萬代南夢宮嘉年華2025活動中，日本歌手大槻真希演唱《航海王》歌曲時，也突遭麥克風中斷、舞台燈光消失等技術問題，最終被迫匆忙離場。這些事件被外界普遍認為與近期中日關係緊張有關。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
徐若瑄睽違21年跨年開唱！ 點頭答應關鍵「全因為兒子」
徐若瑄26日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，剛舉辦完演唱會的她，宣布睽違21年，再度站上跨年舞台，也透露這些年忍痛推掉跨年演出的原因。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
上海萬代嘉年華官方無奈宣布「活動整個取消」...中國網友反應曝
隨著中國反日的情緒越來越強烈，在上海舉辦的萬代南夢宮嘉年華 2025 昨日發生離譜事件，在歌手上台唱到一半時關麥關燈中斷演出直接請下台，原本官方只有取消後續舞台活動，不過不久後又緊急公告，正式宣告整個活動遭到取消。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 57 分鐘前
舒淇當導演成片場開心果 吐露十年心路歷程！突宣布這一處是「最後一站」
《女孩》導演舒淇領軍主演9m88與白小櫻，26日出席新加坡國際影展（SGIFF）揭幕。舒淇分享十年創作心路，坦言走到此刻相當不易，幽默表示是否再拍第二部就看觀眾反應。鏡報 ・ 1 天前
蔡依林演唱會售票當機惹怨 主辦單位檢討：配合調查
台北市 / 綜合報導 天后蔡依林將在台北大巨蛋舉辦世界巡迴演唱會，門票開賣日卻因系統出現異常，導致不少粉絲無法順利購票，引發熱議。有粉絲表示，雖順利搶到門票，卻在結帳環節卡住，被迫取消訂單。對此，主辦單位發出聲明，表示將虛心檢討，並宣布未來舉辦蔡依林演唱會，將全面實施實名制售票。另外針對當機事故，也已要求平台提供遭網路攻擊所引發系統異常的相關證據，並要求配合刑事警察局調查，以釐清事實。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 6 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前