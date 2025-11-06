石崇良：研議補充保費擴大費基 健保費率6%天花板一定要打開

衛福部長石崇良啟動補充保費改革，石崇良今天(6日)在記者會中表示，衛福部先著手調整補充保費，才能延後一般保費費率調升的時程，目前僅是針對補充保費的收取方式做一點改變，未來會持續研究擴大費基，且一般保費法定費率上限6%一定要打開。

衛福部長石崇良推動補充保費改革，鎖定股利、利息、租金3項補充保費來源，改採年度結算，也拉高計費扣繳上限。 外界認為此舉將大幅影響按月、按季領配息的小資族，也恐衝擊股市。

石崇良6日臨時舉行記者會對外說明政策方向，他表示，近年來股利所得佔補充保費收入20%，他當然希望股市發展得很好；不過，他也坦言目前尚未與金管會正式討論過，但事前請教過許多財務專家，希望不影響股市。

廣告 廣告

對於外界質疑衛福部挹注補充保費從股息下手、不敢碰其他資本利得，石崇良說，目前僅是就現有的補充保費收取方式做一點改變，衛福部也會持續研究擴大補充保費的費基。

石崇良並表示，健保早晚都得改革，現在先從影響層面較小的補充保費著手，才能延後調漲一般保費的時程。他強調，一般保費法定費率6%是健保開辦之初所設定的數值，未來不可能不超過，衛福部將根據新的財務結構估算可能的上限。他說：『(原音)不可能不超過，那個是不可能的期待，只是說如果要打開這個6%要怎麼個做法，究竟是要提高到幾個%，我們要做更長遠，因為先有這一步之後，我們財務就會重新預估，才會再往後去推估未來10年、30年可能的支出的成長跟費率，相對，因為那還要算人口的變化等等，這些會比較複雜，才能夠算一個往後可能的費率，可能會到什麼地步。』

石崇良說，若健保財務能回到二代健保收支連動的概念，是否設定上限其實也就沒有那麼重要。

補充保費共有6項計費來源，有專家認為補充保費費率應差異化，如降低兼職薪資所得的費率，以顧及身兼數職的年輕人。對此，石崇良表示，根據健保法規定，補充保費費率與一般保費費率連動，若調降補充保費的費率，連動效果將對健保財務衝擊非常大，衛福部會再進一步研究。