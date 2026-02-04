石崇良：第二代CAR-T預計今年納健保 研議推進為二線治療
CAR-T細胞免疫治療自2023年11月納入健保給付範圍，作為兩大類血液癌症病患的第三線治療，我國本土治療成效優於國際臨床試驗結果。衛福部長石崇良今天(4日)表示，台灣已引進第二代CAR-T，預計今年就會納入健保，衛福部也將參考國際癌症治療指引，研議將CAR-T推進為第二線治療。
白血病與非何杰金氏淋巴瘤為國人常見的血癌與淋巴癌，兩大癌症中的急性淋巴性白血病以及瀰漫性大B細胞淋巴瘤對國人的健康威脅更是不容小覷。健保署自2023年11月起將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付範圍，針對「25歲以下急性淋巴性白血病」及「成人瀰漫性大B細胞淋巴瘤」兩類病患，若第二線治療失敗，包含骨髓移植失敗或無法進行骨髓移植，可將CAR-T做為第三線治療，CAR-T細胞免疫治療也是我國高單價癌症藥品獲得健保給付的先例。
血液及骨髓移植學會、血液病學會、癌症希望基金會4日共同舉辦記者會，說明我國CAR-T治療成效。自健保給付CAR-T療法2年多以來，已有90名病患獲得給付，每名患者平均省下新台幣819萬元、總計近7.3億元藥費，全數由健保支應。
血液病學會理事長柯博升指出，過往針對復發或療程反應不佳的患者，後續治療相當棘手，復發、死亡風險也隨之攀升。以兒童急性淋巴性白血病為例，約有1至2成病童在初始治療後復發或治療失敗，其中高達5至7成無法存活超過5年；另外則約有半數瀰漫性大B細胞淋巴瘤病患在第一線化療後復發或治療無效，這群患者中約有7至8成難以跨越5年存活門檻。
血液及骨髓移植學會理事長葉士芃指出，CAR-T療法為血液癌症治療迎來關鍵突破，台灣本土治療成效更是優於國際臨床試驗。我國急性淋巴性白血病患者一年存活率達87.5%，高於國際77.1%；瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者一年存活率則達64.2%，高於國際48.2%。
衛福部長石崇良表示，第二代CAR-T療法已取得國內藥證，目前正在進行醫療科技評估(HTA)，預計今年便會納入健保給付範圍；隨著國際癌症治療指引修正，健保也正積極評估將CAR-T療法從第三線推進為第二線治療。他說：『(原音)但是新的指引裡面有這個趨勢是他在某一些情況之下，他跟骨髓移植是放在平行地位，也就是說從三線推進到二線治療，那這個我們都還要再看臨床試驗的報告、國際的指引，以及HTA中心，我們都會參考3個HTA中心的評估報告，包含英國NICE在內，這個會整體來評估之後，通過專家會議，再進共同擬定會議，最後做決定。』
石崇良並指出，CAR-T細胞治療是全球趨勢，目前陸續出現第二代、第三代CAR-T，適用對象不但擴大，甚至朝向固態腫瘤或是異體CAR-T研究發展，由於台灣擁有優於國際臨床試驗的治療成效，他相信將可吸引國際藥廠或本土業者選擇台灣進行新興治療、尤其是細胞治療的臨床試驗，台灣參與臨床試驗不但可確認後續藥品對國人的有效度，也可讓國內醫療團隊提早準備，並提供病患多一項治療選擇。
