石崇良：蘇丹紅未來擬列化粧品查驗項目

[NOWnews今日新聞] 針對部分化粧品使用到摻入蘇丹色素4號的原料，食藥署重罰原料進口商500萬，也陸續清查12家下游業者產品。目前衛福部已發函新加坡，衛福部長石崇良說，暫時尚未得到回應。至於未來會有一段時間把蘇丹紅列為後市場查驗項目之一。

石崇良今（26）日出席立法院第11屆第4會期社會福利及衛生環境委員會，會前接受媒體聯訪時被問到蘇丹紅化粧品後續。他表示，此次蘇丹色素4號是首度發生在國內的事件，食藥署察覺國外新聞後，開始主動追溯、查驗，目前為止原料有14家業者、其中12家有相關產品，陸續檢驗有涉及20品項，也會持續追查。

石崇良說明，對於違法輸入業者處以最高500萬罰鍰，全案移送檢調偵辦，若惡意添加會給予最重處分。

至於未來是否會從邊境進行原料化驗，石崇良說，因為化粧品的全世界管理原則基本上都一樣，來源品項也有許多化學品散在多種用途，不是只在化妝品使用。

已去函新加坡 石崇良：尚未得到回覆

石崇良指出，各國對於化粧品管理在於成品部分，因此會透過製程管理，也陸續發布相關禁用、可用規定，另外訂定化粧品優良製造準則GMP規範，輔導業者通過強化製程管理。他表示，後市場監測歷年來化驗數千件，包含重金屬、微生物還有禁用化學品等；而未來會有一段時間把蘇丹紅列為化粧品後市場查驗項目之一。

石崇良說明，此次案件是進口商從新加坡進入國內，也會從這條線追查下游業者。不過上游廠商還有沒有則要進一步了解。

石崇良說，案件已由檢方介入調查，但去函新加坡的部分暫時還未得到回應。

針對部分化粧品使用到蘇丹色素4號問題原料產品，食藥署副署長王德原說明，已會同地方衛生局連日清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及其下游12家業者。

王德原提到，原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關責任，也未如實提供合格檢驗報告，造成公共危害，影響甚鉅，因此會由衛福部食藥署依違反同法第6條規定及第22條，直接裁處新台幣500萬元罰鍰，預計本週開罰。

