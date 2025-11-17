石崇良：「補充保費不設上限」沒有既定時程 進行各種可能討論

衛福部長石崇良說，目前健保保費收取規範調整，仍在進行各種可能的討論。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕健保財務吃緊，衛福部長石崇良說，目前保費收取規範調整，仍在進行各種可能的討論，衛福部、外交部、健保署今日舉辦「2025台灣全球健康福祉論壇」，希望聽聽來自各國專家的意見，至於先前外界提出「補充保費不設上限」等作法，也會納入考慮，並與相關機關協調，但並沒有預定的時程表。

健保財務問題迫在眉睫，衛福部以「台灣健保30共創永續未來」為主題，探討全民健保制度如何實踐健康平權，聚集13國、24位衛生部長、次長及醫衛社福高階衛生官員參與，由10國、40位國際專家到訪並分享交流全球衛生社福領域實踐經驗。

石崇良表示，全民健保在過去30年間，從概念發想到成為全球模範，已成為台灣社會安定、繁榮的基礎，但仍有諸多挑戰，其中包括財務問題與低生育率帶來的醫療體系的長期永續問題，需要整合、高效率的照護模式，希望藉由這次論壇，聽聽來自各國專家的意見。

健保署長陳亮妤則表示，台灣健保數位建設傲視全球，但要持續精進，思考如何在高齡化、少子化下，健保如何達成財務與人力永續，以做到全人、全程的醫療照顧。

陳亮妤說，這次論壇中，智慧醫療是重要主軸，也會探討健保扮演的公共衛生角色，尤其台灣健保陪伴民眾走過多個疫情，包括SARS、新冠肺炎等，未來健保的智慧醫療也將不侷限在資訊建設，未來希望更完善健保大數據分析，並反映在支付制度上。

