石崇良：「補充保費不設上限」沒有既定時程 進行各種可能討論
〔記者林志怡／台北報導〕健保財務吃緊，衛福部長石崇良說，目前保費收取規範調整，仍在進行各種可能的討論，衛福部、外交部、健保署今日舉辦「2025台灣全球健康福祉論壇」，希望聽聽來自各國專家的意見，至於先前外界提出「補充保費不設上限」等作法，也會納入考慮，並與相關機關協調，但並沒有預定的時程表。
健保財務問題迫在眉睫，衛福部以「台灣健保30共創永續未來」為主題，探討全民健保制度如何實踐健康平權，聚集13國、24位衛生部長、次長及醫衛社福高階衛生官員參與，由10國、40位國際專家到訪並分享交流全球衛生社福領域實踐經驗。
石崇良表示，全民健保在過去30年間，從概念發想到成為全球模範，已成為台灣社會安定、繁榮的基礎，但仍有諸多挑戰，其中包括財務問題與低生育率帶來的醫療體系的長期永續問題，需要整合、高效率的照護模式，希望藉由這次論壇，聽聽來自各國專家的意見。
健保署長陳亮妤則表示，台灣健保數位建設傲視全球，但要持續精進，思考如何在高齡化、少子化下，健保如何達成財務與人力永續，以做到全人、全程的醫療照顧。
陳亮妤說，這次論壇中，智慧醫療是重要主軸，也會探討健保扮演的公共衛生角色，尤其台灣健保陪伴民眾走過多個疫情，包括SARS、新冠肺炎等，未來健保的智慧醫療也將不侷限在資訊建設，未來希望更完善健保大數據分析，並反映在支付制度上。
台灣全球健康論壇13國與會 石崇良：健保改革參考他國經驗
衛福部與外交部共同主辦的「2025台灣全球健康福祉論壇」，共邀請13國、24位衛生部長等官員參與。衛福部長石崇良今（17）日上午出席活動時強調，健保改革迫在眉睫，會參考其他國家經驗，不排除任何可能性，目前沒有時程表。公視新聞網 ・ 1 小時前
健保財務尋解方 健保署辦全球論壇廣聽國際專家意見
台灣健保改革迫在眉睫，健保署今天(17日)舉辦「2025台灣全球健康福祉論壇」，共有10國、40名國際專家與會。衛福部長石崇良今天(17日)表示，衛福部將廣聽各國專家的意見，且持續推動健保改革，對於補充保費扣繳不設上限等建議都會納入考慮，重點是要與相關主管機關溝通、協調。 衛福部、外交部與健保署17日、18日共同舉辦「2025台灣全球健康福祉論壇」，今年論壇以「台灣健保30 共創永續未來」為主題，探討全民健保制度如何實踐健康平權與面對高齡化社會到來應具備的創新思維，例如運用智慧醫療、建立全人整合性照護制度等。論壇吸引友邦等13國，共24名衛生部長、次長及醫療社福高階衛生官員參與，首日大會並邀請哈佛大學公共衛生學院榮譽教授蕭慶倫等多位國際重量級學者，共有來自美國、英國、日本、韓國等10國的40名國際專家與會。 衛福部長石崇良表示，我國健保財務問題迫在眉睫，衛福部也持續進行各種可能性的討論，此次連續2天的大會將談到健保財務永續議題，包括當年規劃健保制度推手之一的蕭慶倫等各國專家齊聚一堂，台灣將可聽取各國專家的意見。他說：『(原音)包含當時候我們健保的這個開始的設計者之一、哈佛大學的蕭慶倫教中央廣播電台 ・ 3 小時前
