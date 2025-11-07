石崇良：補充保費改革僅在討論階段 未來改革腳步不會停

衛福部長石崇良拋出補充保費改革，引發反彈，行政院與衛福部昨晚緊急喊停。石崇良今天(7日)上午出席活動時表示，相關改革內容僅在討論階段，「只是一個想法」，也尚未進入跨部會討論。他強調，未來健保改革不會停，仍會以量能付費的精神持續討論相關改革措施。

衛福部長石崇良日前拋出補充保費改革規劃，改採年度結算，民眾全年的股利、利息、租金收入累計超過新台幣2萬元就要扣繳2.11%補充保費，引發反彈。石崇良6日中午臨時舉行記者會說明，但民怨持續沸騰，行政院長卓榮泰6日晚間指示衛福部暫緩具爭議的規劃，衛福部也同步表示相關改革方案仍在研議階段，將尋求共識後再推動。

石崇良7日上午出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」前受訪表示，衛福部推動所有政策的出發點都是「健保不能倒」，希望讓健保財務永續，照顧更多民眾與弱勢，發揮健保互助互利、量能付費的精神。

對於相關政策未進行跨部會討論便拋出且引發爭議，石崇良指出，補充保費相關改革已在衛福部內部討論許久，過程中也請教財經專家的意見，就健保財務進行研析，但尚未展開法制作業程序，因此並未進入跨部會討論的階段，他是偶然在媒體專訪的過程中披露相關內容，「只是一個想法」。

外界好奇行政院長卓榮泰對此事的反應，石崇良說，補充保費改革構想拋出後，媒體與民眾都有許多反映，行政院與衛福部均充分掌握，也針對民眾的誤解持續交換意見並對外說明；為了不讓誤解擴大，所以決定先暫停，讓民眾了解這項規劃目前僅止於討論階段，並非已成形的政策，讓大家放心。

至於未來推動改革的進程是否改變？石崇良強調，健保財務確實有改革的必要性，健保改革不會停，衛福部未來仍會秉持健保量能付費的原則，繼續討論各項改革方案。他說：『(原音)我們還是會朝向健保本來的精神，也就是量能付費、公平負擔、照顧弱勢這樣的精神，所以未來在討論，不論是在保費結構的調整，或者是補充保費，或者是甚至在擴大費基、增加健保財務來源上，都是會秉持這樣的精神繼續討論。』

媒體詢問是否擔心因此「丟官」，石崇良說他從來沒有想過這件事。他表示，每位部長經常會被問到「何時下台」，但「去留」問題從不在他心中，他只想把事情做好，讓醫療體系、健保制度能持續、穩健地發展。