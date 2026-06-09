石崇良:鎖定60關鍵藥 成立基金補助儲備
記者傅希堯∕台北報導
為避免重演大缺藥，衛福部長石崇良九日宣布，鎖定約六十項關鍵藥物，含部分高血壓及糖尿病用藥等若出現供應不穩通報，將緊急限縮藥價差，成立基金補助儲備報廢損失，盼年底前提出相關專法。
石崇良指出，行政院去年核定為期四年的「國家藥物韌性整備計畫」，成立「藥物韌性推動委員會」，每季舉行一次會議，並投入二百四十億元提升藥品韌性，五大策略包含國藥國造、國藥國用、智慧調度、法規調適及國際合作。
他說明，關鍵藥物分為三類，第一類是國人常用但藥證較少、供應來源集中的藥品，如部分高血壓及糖尿病用藥；第二類為長期仰賴專案進口的藥品，如治療梅毒的抗生素Penicillin G；第三類則是因用量少、幾乎無藥證的兒童特殊劑型藥品，將優先推動在地製造。
石崇良指出，推動國藥國造須同步落實國藥國用，否則在地生產卻無醫療端採用，無助提升韌性。因應未來三年暫停藥品費用支出目標制，可檢討藥品支付標準，如針對供應不穩定藥品的通報制度，緊急限縮藥價差，讓廠商有更大利潤空間，以確保持續供應。
他表示，衛福部也規劃成立國家級藥物智慧物流與儲備中心，整合醫療院所、藥局與藥商生產、庫存、運銷及健保申報等資料，建立全國藥品供需監測整合系統，未來推動安全倉儲機制，整合需求與統一採購。
石崇良表示，沒有任何國家能夠將所有關鍵藥品及原料藥完全在地生產，必須建立區域性或友好國家間的合作與互補機制，強化藥品供應穩定性。為確保藥品能穩定持續供應，也需要成立基金，補助儲備藥物可能之過期及報廢的損失，將在年底前提出相關專法。近年相關措施已見成效，今年藥品缺藥通報案件已有下降趨勢。
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