石崇良：雞蛋問題場「不分批次全面下架」

衛福部長石崇良回應，有問題的農場內芬普尼雞蛋禁止上市，也會全面先下架。

[NOWnews今日新聞] 食藥署聯合地方政府衛生局抽樣檢驗雞蛋農藥殘留，發現有一畜牧場的雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」，不符規定，15萬顆雞蛋流向9縣市全聯、楓康等販售通路商，衛生局正下架回收停售。衛福部長石崇良表示，目前要求該農場所有蛋品全面性、預防性下架。

石崇良今（10）日提到，對於芬普尼雞蛋事件，目前已經要求食藥署將該農場所有蛋品進行全面性、不論批次預防性下架，也會逐批化驗，而農場內的蛋則是禁止上市。在檢驗方面，食藥署負責後市場稽查，也因為這是禁用的環境用藥，並非飼養過程中所添加農藥或飼料的東西。

至於是否還有其他業者使用到相關蛋品，石崇良則說，因為這屬於洗選蛋，批次會非常清楚，對於該農場的所有批次都會全面查驗、下架。也因為農場位於彰化縣，罰則會由彰化衛生局釐清歸屬，依據食安法處分，從6萬至最重2億元，也會根據責任歸屬處分。

