石崇良：2040年台灣成全球最老國家 健保變革得預做準備

衛福部部長石崇良今參加生技論壇，談及健保保費缺口因台灣人口老化、少子化問題，令人擔憂。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕日前健保補充保費計畫變革引發熱議，衛福部部長石崇良今日參加生技論壇時強調，台灣在2040年將超車日本成為全球最老的國家，首要衝擊就是健保財務，因此為了健保能長久持續，現在就得預做準備。

他指出，目前台灣三高(高血糖、高血壓、高血脂)人口持續增加，因此支付三高的健保支持也逐年增加，但因人口老化、少子化，勞動人力將逐年下降，這也導致薪資成長將趨緩，而健保很大部分來自受薪階級貢獻，若不變革，將對未來受薪階級不公平。

而目前補充保費佔整體健保收入僅約9%，收費制度有改善空間，宜強化量能及負擔公平性；他認為，健保費率調升不易，必須研議擴大計費基礎及其他來源。

石崇良表示，今年健保預算加上公務預算支持，總金額達9467億元，明年達1.082兆元，首度超過1兆元，他對此一則以喜、一則以憂，因預算增加雖是好事，但隨之而來的是每年健保財務缺口將增至1千億元以上，是令人憂心的事。

