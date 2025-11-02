石崇良：UCC盼分流急診病患、強化醫療韌性

中央健康保險署今天(2日)宣布「週日及國定假日輕急症中心(Urgent Care Center, UCC)」即日起正式上路，已選定六都、13間醫療院所先行試辦，如果民眾在週日或國定假日出現腸胃道或呼吸道症狀等小病，不必花大錢、久候大醫院急診，可直接前往「週日及國定假日輕急症中心」就診，希望藉此紓解急診壅塞，分散照護輕急症病人。

衛福部長石崇良今天出席「週日及國定假日輕急症中心UCC」開幕記者會表示，如果沒有辦法解決急診雍塞問題，就很難談醫療韌性，所以他上任之後一直試圖解決這個問題，根據檢傷分類資料顯示，大醫院急診病人高達8成非重症或病情不危急，經過診療處置之後，連留院觀察都不用，可以直接返家，此外，數據也顯示，假日的小兒科病患特別多，因此衛福部也期待UCC可以滿足這部分的需求。

石崇良表示，試辦期間評估的指標之一就是有沒有真的分擔掉大醫院醫護人員的壓力，此外，民眾的接受度也很重要。他說：『(原音)評估的指標當然第一個就是民眾的接受度，我們現在在醫療體系通常講4個東西，一個我們都知道，Health Outcome，一個講Cost，這個都不要談，在這個UCC也沒有花多少錢，但是另外兩個指標很重要，一個指標是Patient Experience，病人的就醫經驗，到底我們這樣的中心能不能得到民眾的接受？願不願意來利用，少去大醫院？』

石崇良表示，如果試辦情形不錯，就會再擴點以迎戰明年春節9天長假。

此外，石崇良也宣布將提供所有醫療院所明年春節連假的加成獎勵，不論是診察費、護理費還是藥事服務費，開診加成幅度從30%至100%不等，希望感謝醫護人員的犧牲與付出，並確保春節期間的醫療服務量能。(編輯：鍾錦隆)