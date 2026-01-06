石平不甩制裁仍入境！喊「台灣是獨立國家」 中外交部氣炸急喊：下一題

石平今抵台受到熱烈歡迎，他也特別別上台日友好別針。（鏡報姜永年）

日本參議員石平今（6日）抵台灣，受訪時強調這證明台灣是獨立國家，一席話讓中國外交部氣炸，下午僅以8字回應，旋即示意可提問下一題。

順利入境我國 石平：台灣絕不是中國一部分

石平過往強調反共立場，去年9月遭中國制裁稱其「散布謬論」，不得入境中國。

不過今石平順利入境台灣，他受訪強調自己能踏上台灣國土，充分說明中國與中華民國完全是兩個不同國家，「台灣絕不是中國一部分，台灣就是一個獨立國家。」

台灣是獨立國家？ 中外交部跳針：不值一評

對此，中國外交部下午例行記者會上被問及石平相關言論，發言人毛寧僅回應「宵小狂言不值一評」，並馬上表示可以問下一題，不願多加回應。

事實上，本月初石平訪台前，記者也曾問及相關問題，當時中國外交部同樣氣炸，發言人林劍回嗆：「這種敗類醜的惡言行，不值一評」，而今石平則笑回說他愛提不提，自己無所謂。

