石平也在！講到共產黨認知戰…游智彬鬧場舉漢奸 沈伯洋笑：完美範本

記者陳思妤／台北報導

被中國禁止入境的日本維新會參議員石平訪台，今（9）日出席印太戰略智庫研討會，包括民進黨立委沈伯洋等人都到場。沒想到，沈伯洋正在說「共產黨的認知作戰」，新黨副秘書長游智彬竟就衝進來鬧場，還舉「漢奸」的牌子，但隨即被眾人轟出去。沈伯洋也開酸，呵呵呵看到了一個非常完美的範本。

沈伯洋今天出席印太戰略智庫2026年首場研討會「應該如何與中國打交道？」未料他正在說，面對共產黨認知作戰，戰略要清楚，對於中國手法，包括法律戰心戰、輿論戰的理解要再提高。

廣告 廣告

游智彬突然衝進研討會現場，拿著「漢奸」的牌子，高喊「釣魚台到底是誰的？釣魚台是中國還是台灣的？」還大喊說要辯論、捍衛釣魚台。鬧場行為引起觀眾不滿，群起怒轟「滾出去！」、「出去」。

游智彬鬧場舉漢奸被全場轟出去（圖／翻攝畫面）

游智彬隨即被架走推了出去，現場響起一片掌聲。沈伯洋則呵呵呵笑說，「就不用理他，很明顯，剛剛講到現在洗腦機制如此有效果，剛才可以看到一個非常完美的範本」。

沈伯洋講共產黨認知戰到一半，遭遇游智彬鬧場，他大酸對方完美的範本（圖／翻攝畫面）

游智彬被架走後全場鼓掌（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

傳國共論壇復活！石平嘆：希望台灣所有的政黨不要輕易相信共產黨

都被中國制裁！與王定宇、沈伯洋相見歡 石平笑喊：日本國會還不夠努力

開嗆中國「史上最兇惡的極權」！石平讚台灣：非常成熟民主國家

代理孕母？沈伯洋以自家為例：不要緊抓著血緣不放，拜託

