石平來台打臉中國！返日預告再來台灣 淡定談游智彬鬧場：沒什麼好害怕

石平今天搭機離台返回日本，在松山機場接受媒體聯訪（圖／翻攝畫面）

日本維新會參議員石平遭到中國制裁、禁止入境，他6日抵台高喊證明台灣是獨立國家，用實際舉動狠狠打臉中國。結束訪台行程，石平今（10）日一早搭機返回日本，他也預告一定會再來台灣，且以後會經常來。至於昨天參加研討會，竟被新黨副秘書長游智彬鬧場，石平淡定說，「那不叫溝通那叫威嚇，但我也沒什麼好害怕的」。

石平今天一早在松山機場接受媒體聯訪，他表示，時間有限，但已經非常滿足，能夠見到很多台灣朋友，包括中華民國外交部長林佳龍，還有跟很多台灣立委進行深入交流，跟台灣各界都有所接觸，他已經非常滿足，以後會經常來台灣，希望見到更多的台灣有關人士和朋友，不斷加深理解跟交流。

至於是否可能3個月內再來台灣，石平說，日本國會要開會了，說不定又要面臨選舉，3個月內能不能來真的不知道。雖然可能會很忙，但是，他強調，將來會經常來台灣，這次4天深切感受到台灣各界人士、台灣人民對日本的深厚友情，今天他是滿載著大家的友情回到日本，「一定會再來」。

石平說，這次來台進行了很多交流，帶著很多任務，未來會進一步加強台日國會議員交流，他認為應該互通往來，日本國會議員來到台灣，台灣立委也到日本訪問。對於台灣立委無法進到日本國會，他也直言，這些問題應該得到解決，這不適當也不對等，「這是我們日本的問題」，為了順利進行台日交流，日本還要做很多事，自己身為國會議員也希望在國會提出此事。

此次來到台灣，石平許願能吃到牛肉麵和東坡肉，他也透露，有專門幫他準備了2次東坡肉，也有吃到牛肉麵跟台灣很多好吃的東西，但不可能都吃到，所以以後要經常來。但有趣的是，記者問到，有沒有吃臭豆腐？石平急忙說，自己沒有很喜歡，四川也有臭豆腐，但他從小就不喜歡，「我還是喜歡香的東西」。

此外，石平昨天參加印太戰略智庫研討會，遭遇游智彬鬧場，舉著「漢奸」的牌子衝了進來。媒體也關心，石平有沒有被嚇到？石平表示，沒被嚇到，但這個溝通方式不對，要找人溝通要有禮貌問有沒有時間，舉著牌子衝到面前說要溝通，「那不叫溝通那叫威嚇，但我也沒什麼好害怕的」。

