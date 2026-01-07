石平再嗆國台辦「可笑又低級」 強調：台灣地位無法被正面否認

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

日本參議員石平昨（7）日抵台出席研討會時表示「台灣是一個獨立的國家」，隨即遭中國國台辦發言人痛批為「宵小之輩、胡言亂語，不值一評」。對此，石平今（8）日受訪回應，直指中共無法就事論事，只會以人身攻擊帶過問題，「既可笑又低級」，並強調這正好反映對方無法正面回應台灣地位的事實。

民進黨籍立委林楚茵與日本維新會籍參議院議員石平。（圖/由林楚茵辦公室提供）

石平表示，國台辦的回應只剩下謾罵與侮辱，實際上是在逃避問題，「罵不罵我無所謂，重點是他們沒辦法正面回答問題」。他指出，自己能夠訪台，本身就證明「中華民國」與「中華人民共和國」是兩個國家，台灣並不屬於中國；若台灣真屬中國一部分，他也不可能因立場遭中共禁止入境。

廣告 廣告

石平進一步批評，中共建立在謊言之上，既無法面對現實，也不願以理服人，只能透過謾罵來搪塞，反而暴露其立場的虛弱。他強調，若中共的主張站得住腳，就應該以事實與論述回應，而不是以人身攻擊迴避問題。

更多FTNN新聞網報導

兩岸往來再鬆綁！陸宣布放寬「一次有效台胞證」 擬開放全口岸落地辦理

中共解放軍持續擾台！一天內共機9架、共艦7艘活動 航空母艦航經臺海

鄭麗文喊願見習近平！國台辦今回應：將貫徹賀電促進兩岸交流

