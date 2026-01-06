石平想吃牛肉麵、東坡肉！訪台4天行程曝光 將訪總統府、外交部

記者陳思妤／台北報導

印太戰略智庫執行長矢板明夫（左）邀請被中國禁止入境的日本維新會參議員石平（右）訪台，展開4天訪台行程（圖／翻攝畫面）

被中國禁止入境的日本維新會參議員石平今（6）日上午訪台，展開4天訪台行程，將參加印太戰略智庫2026年首場研討會，還會到外交部拜會外交部長林佳龍，並到總統府參訪，他也許願，想要吃牛肉麵、東坡肉。印太戰略智庫執行長矢板明夫則承諾，會盡量安排。

石平今天上午11時許抵達台灣，下午赴日台交流協會，矢板明夫透露，石平晚間還將到喜來登出席千人宴，接著明天（1月7日）則會參加印太戰略智庫的閉門座談會；1月8日則會到外交部拜會林佳龍，並到總統府參訪；1月9日則到立法院參訪，並會出席印太戰略智庫2026年首場研討會「應該如何與中國打交道？」，與余茂春、明居正、楊海英，以及立委沈伯洋同台對談。

石平今天下午受訪時也說，這次能有幸到台灣來訪問，完全靠矢板明夫的智庫盛情邀請，安排了非常豐富的各種會見、各種精神上的「套餐」。他希望在矢板明夫的幫助下，通過這幾天的訪問，能和台灣各方面加深理解、加深交流，然後推動合作。

至於來到台灣特別想吃什麼，石平直呼，「牛肉麵吧！」然後還有東坡肉，最喜歡點這道菜，再點上紹興酒，但這次估計是沒時間了，每次來台灣都一定要去一下故宮博物院，首先去看展品，那是精神上的享受；然後去那個餐廳喝紹興酒，吃東坡肉，那是最大的享受，估計這次沒希望了，下次吧。

不過，一旁的矢板明夫則急忙說，會盡量安排。讓石平開心呼，真的嗎？那就拜託了。矢板明夫也提到，今天晚上六點喜來登會舉辦吃海鮮挺日本的千人宴，包括行政院長卓榮泰、前駐日代表謝長廷都會出席，石平則會致詞。

