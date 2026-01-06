石平打臉中國！抵台高喊「台灣是獨立的國家」 新黨竟踢館嗆：不歡迎

記者陳思妤／台北報導

被中國禁止入境的日本維新會參議員石平今（6）日訪台，用行動打臉中國，證明中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分，「台灣就是一個獨立的國家」。包括台灣基進、台灣國、台聯都到機場歡迎，一群人拉起布條嗨喊，「日台友誼長存」。但新黨卻現身踢館，狂喊「不歡迎」、「害死台灣人」。

石平今天上午抵達松山機場，對於被中國禁止入境，但今天順利入境台灣，他說，「今天順利進入台灣的國境，進入中華民國的國境，充分說明中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分」。

「台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中華人民共和國、大陸的中國沒有一毛錢的關係」，石平表示，他今天來到台灣首先就是要證明這一點，告訴世界，「台灣就是一個獨立的國家」。

台灣基進、台聯、台灣國等政黨與相關團體人士也特地拿著布條、旗子到機場歡迎石平，眾人一起高喊「Welcome To Taiwan」、「日台友誼長存」、「歡迎」。台灣國理事長陳峻涵為石平戴上台灣與日本友好的胸章，石平則表示，在台灣四天都要一直戴著此胸章，表達台日友好的關係。

台灣基進、台灣國、台聯歡迎石平，嗨喊「日台友誼長存」（圖／翻攝畫面）

然而，在旁邊就有幾位新黨人士現身踢館，狂喊「支持拜靖國神社，就是支持日本侵略全世界」、「勾結日本右翼，害死台灣人民」、「害死台灣人」、「不歡迎」。

石平抵台，新黨竟到機場踢館嗆害死台灣人（圖／翻攝畫面）

不過，抗議的人士完全沒有影響到現場歡迎石平的人群，石平也拿著麥克風繼續堅定表達立場，強調這次在台灣要待四天，跟台灣各界人士就怎麼加強日台友誼、日台合作，以及怎麼維護台海和亞洲和平，會進行很多磋商，希望這次在台灣訪問能取得很多成果，也想在台灣和各位朋友一起過得非常愉快、非常開心。

