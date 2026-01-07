石平抵台大喊「台灣是獨立國家」 國台辦開嗆：還有嗎？

被中國禁止入境的日本參議員石平今訪台，他表示，這證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。 圖：台灣基進提供

[Newtalk新聞] 日本維新會參議員石平因其發表言論，遭到中國制裁並禁止入境。而他昨日抵達台北松山機場時高喊，來到台灣就是要證明，中華人民共和國與中華民國是完全不同的國家，台灣絕對不是中國一部分，並聲稱中國的「制裁」對他無效。對此，中國國台辦發言人陳斌華今（7）日被問到相關問題時，就開嗆，宵小之輩胡言亂語，不值一評，接著就急忙問記者，「還有（問題）嗎？」

石平昨日抵達台灣表示，作為日本參議員踏上台灣，他非常高興也非常激動，因為中國對他進行制裁，不允許他入境。而他順利進入台灣中華民國的國境，「充分說明中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分」。

他還強調，他來台灣首先就是要證明，「台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中華人民共和國、大陸的中國沒有一毛錢的關係」，並告訴世界，「台灣就是一個獨立的國家」。

針對石平踏入台灣國境並發表相關言論，中國外交部發言人毛寧昨日在記者會被問到此事，只嗆了8個字，宵小狂言不值一評，就直接要記者「下一個問題」。

國台辦今日舉行例行記者會，陳斌華被記者問到，石平到台灣時說，踏上台灣國土充分說明中華人民共和國和中華民國是完全不同國家，台灣絕對不是中國一部分，台灣就是台灣，國台辦對此有何評論？面對記者提問，陳斌華開嗆13字「宵小之輩的胡言亂語，不值一評」，還點了一下頭，但停頓後也立即問「還有嗎？」示意記者問其他問題。

