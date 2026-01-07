石平抵台打臉中國喊「台灣是獨立國家」 國台辦嗆13字急問：還有嗎

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人陳斌華嗆完石平後，隨即問還有嗎，示意記者提問下一題（圖／翻攝畫面）

日本維新會參議員石平被中國制裁、禁止入境，他昨（6）日上午抵台狠狠打臉中國對台言論，他高喊，來到台灣就是要證明，中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分，「台灣就是一個獨立的國家」。對此，中國國台辦發言人陳斌華今（7）日開嗆，宵小之輩胡言亂語，不值一評，接著就急忙問記者，「還有（問題）嗎？」

被中國禁止入境的石平昨天抵達台灣，他說，作為日本參議員石平踏上台灣國土，他非常高興也非常激動，因為中華人民共和國對他進行制裁，不允許他入中國國境，禁止他入境。

廣告 廣告

石平直言，他順利進入台灣的國境，進入中華民國的國境，「充分說明中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分」。「台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中華人民共和國、大陸的中國沒有一毛錢的關係」，石平表示，他來到台灣首先就是要證明這一點，告訴世界，「台灣就是一個獨立的國家」。

對此，中國外交部發言人毛寧昨天在記者會被問到此事，只嗆了8個字，宵小狂言不值一評，就直接要記者「下一個問題」。

國台辦今天舉行記者會，陳斌華被記者問到，石平到台灣時候說，踏上台灣國土充分說明中華人民共和國和中華民國是完全不同國家，台灣絕對不是中國一部分，台灣就是台灣，國台辦對此有何評論？他比中國外交部多回了幾個字，開嗆13字「宵小之輩的胡言亂語，不值一評」，還點了一下頭，但停頓後也立即問「還有嗎？」示意記者問其他問題。

更多三立新聞網報導

石平訪台高喊獨立國家！中國爆氣罵「宵小狂言」 他酸爆：路越走越窄

榮幸被中共制裁！石平出席吃海鮮挺日本千人宴嗆：對習近平最強烈諷刺

本是首集來賓？陳水扁節目被下令禁播 謝長廷：怕砸招牌所以沒有接受

中國嗆石平「宵小狂言不值一評」 矢板明夫反擊酸：已進入歇斯底里狀態

