石平拋震撼彈！承諾邀我國立委訪日國會「被處分也在所不惜」

日本維新會參議員石平昨（1/9）日率團拜會立法院外交及國防委員會，由民進黨籍召委王定宇親自接待，與多名同黨立委進行交流。翻攝自臉書



日本憲政史上首位中國出身、日本維新會參議員石平近期訪台，昨（1/9）日於台北公開就台日關係拋出震撼彈，他直言日本長期受制於對「一個中國原則」的「理解與尊重」，形同自我設限長達50多年，已是不知變通的外交枷鎖；他當場承諾，將致力推動我國立法委員正式訪問日本國會，即使因此受處分也在所不惜。

石平昨出席由印太戰略智庫主辦的「應該如何與中國打交道？」研討會，演講一開始即罕見為1972年日本為與中國建交、與台灣斷交一事公開致歉，直言此舉「不地道、違反道義」。他指出，日本因《日中共同聲明》中「理解並尊重一個中國」的表述，導致官方交流長期停滯，官僚體系死守一句話，卻忽略「理解不等於同意」的根本差異。

廣告 廣告

石平並對比美國作法指出，美國雖與台灣斷交，仍透過《台灣關係法》維持正常實質交流；反觀日本，卻因過度自我設限，讓對台官方互動陷入長年僵局，這樣的現狀必須被打破。

石平直言，台日國會交流現行狀況「顯然不公平」，自己身為日本國會議員，可以自由訪問台灣的立法院，但台灣立法委員卻難以正式進入日本國會，明顯雙重標準。為此，他當場承諾，「我就請台灣的立法院的委員就到我們國會去，我看我會不會受什麼處分」，即便因此遭到處分也在所不惜，「反正已經被制裁這麼多了，就是應該突破這種限制」。

除外交議題外，石平在演講中也批判中共政權具備「沒有人性」與「地痞流氓」的雙重DNA。他回顧中共革命與執政歷史，指出中共曾表揚為籌措黨費而賣掉兒子的母親，顯示其所謂「黨性」已泯滅基本人倫；而中共早期依靠農村地痞流氓起家，「打砸搶」的流氓文化，在習近平掌權後更是全面復辟。

石平還說，過去中國曾受惠於美國、日本、台商的資金與技術支持，西方也一直期待經濟發展能帶動中國民主轉型，如今已證明是「幻想破滅」，與這樣的政權簽署任何協議，最終都可能淪為空文。他以香港為例指出，《中英聯合聲明》及「一國兩制、50年不變」早已名存實亡，證明不能對中共抱持任何不切實際的幻想。

他呼籲，面對中國威嚇，台灣與日本必須攜手強化因應，無論在外交、安全或防務層面，都應展開「上不封頂」、不設限的全方位合作，以團結與實力作為基礎，與民主陣營共同捍衛自由與民主價值。

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

桃園驚傳21歲大學生「猝死教室」 死因出爐

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂