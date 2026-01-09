石平拜會外交部長、國防立委 籲在野黨記取慘痛歷史：莫輕信共產黨

日本參議員石平拜會外交部長林佳龍。（圖片來源／林佳龍粉專）

遭到中國制裁及禁止入境的日本參議員石平近期訪台，繼昨日拜會外交部長林佳龍後，本（9）日赴立法院拜會國防外交委員會，唯僅民進黨立委出席與之面談。

石平表示，本次訪台日程很緊湊，明天就要回日本，「未來如果能有機會跟台灣其他政黨交流，以及如果他們願意跟我交流，我會非常榮幸。」

對於兩岸關係，石平表示，從歷史上來看，兩次國共合作對話，上當受騙的都是國民黨，因此希望台灣各個政黨都要吸取慘痛的歷史教訓，不要輕信共產黨，得先把國防力量增強。

石平拜會外長，林佳龍：攜手守護印太和平

日本參議員石平1962年出生於中國四川，北京大學畢業後赴日留學，2007年取得日本國籍，長期以政治評論家身份活躍，去年首次當選參議員，並在質詢中展現一貫的對中強硬態度，但也因此遭到中國制裁及禁止入境。

石平昨日會晤外交部長林佳龍，林佳龍表示，他跟和石平同在1960年代出生，也都在1980年代共同見證台灣與中國走向不同的道路，彼此因年齡相仿，所以格外感到親切。

林佳龍並邀請石平前往總統府參觀，林佳龍說，因為想讓對方親眼看見台灣與中國最根本的不同，台灣的總統府不只是國家象徵，更是民眾也能走進、也能參觀的地方，民主就藏在這些日常細節裡。

林佳龍強調，台日是彼此信任的夥伴，攜手守護印太和平與繁榮，最後也以「玉見台灣」的玉飾品作為見面禮，期盼石平在遇見台灣之際，更深入體驗台灣之美。

石平拜會國防外交立委，未見藍白在野黨

石平本日前往立法院拜會國防外交委員會，不過僅民進黨立委出席，並由民進黨籍國防外交委員會召委王定宇率眾接待，其他出席綠委包括沈伯洋、羅美玲、陳俊宇、林楚茵、黃捷、李坤城、張雅琳等。

對於未能安排會晤藍白在野黨，石平受訪表示，這次訪台日程很緊湊，明天就要回日本，而今天都已經安排滿了，「未來如果能有機會跟台灣其他政黨交流，以及如果他們願意跟我交流，我會非常榮幸。」

石平遺憾表示，這次行程真的滿了，就連想去故宮博物院也沒時間，去看看東坡肉（故宮肉形石）也沒時間。但他強調，將來還會有很多機會再來台訪問，希望各方面人士以後都能見到。

石平喊話在野黨：跟中共對話要先有底氣實力

對於媒體問到如何看待台灣在野黨的親中路線，石平表示，自己是日本參議員，對台灣政策及台灣在野黨不好多發表意見。但他表示，自己從小生長在中國，從事中共研究，所以對中共政權，有一定的認識可以分享。

石平強調，對於中共這個政權，即便要跟他對話，也得有底氣實力，這樣對話才有意義；尤其對中共來說，對不對話不重要，重要是透過對話來瓦解對方、來欺騙對方。

石平舉例道，從歷史上來看，兩次國共合作對話，上當受騙的都是國民黨，導致失去中國大陸，因此希望台灣各個政黨都要吸取慘痛的歷史教訓，不要輕易相信共產黨，也不要輕易相信對話可以產生積極結果，得先把自己國防力量增強，有底氣、有力量，也許才可以對話。

王定宇呼籲鄭麗文：當面請習近平停止軍事威脅

民進黨立委王定宇表示，執政黨從未反對跟中國對話，而是希望沒有前提、互相尊重真實存在的方式來對話，因為假如若對話要建立在國家沒了、主權沒了的前提之上，那不叫對話，那叫勸降。

對於鄭麗文現正積極安排與中共領導人習近平會面，王定宇說，希望她不要用阻擋台灣預算、妨礙國家發展的方式，來當作鄭習會的伴手禮；同時也希望若她們真有機會見面，鄭麗文不要只是當中共的傳聲筒，而是要說出台灣面對的威脅，幫台灣說出該說的話，請習近平停止軍事威脅。

(原始連結)





