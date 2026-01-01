石平禁入中卻要訪台！中國發言人嗆「不值一評」尷尬表情曝 陸網全酸爆

大陸中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗「台灣有事」一說引發後續效應，相關風波仍持續。近日被中國禁止入境、日本維新會中國裔參議員石平在社群平台上稱，他有意在近期訪問台灣，這將證明台灣是和中國無關的獨立國家。有外媒在中國外交部記者會上提問此事，讓中國外交部發言人林劍瞬間跳腳，先是「當機」了一下，接著稱「不值一評」。對此，就連中國網友都忍不住留言吐槽「一開口我就笑了」、「留給中國的成語不多了」。

石平在X上表示，他計畫在新年之後到台灣訪問，目的有兩個，第一，是為了應對國會就明年台灣海峽局勢以及日台防務合作強化的可能性，與台方相關人士交換意見；第二，被中國禁止入境的他能進入台灣，足以證明，台灣是個與中國無關的獨立國家。

針對石平宣布訪問台灣，中國外交部發言人林劍嗆「不值一評」尷尬表情曝光。（圖／翻攝自Threads）

就有東京電視台記者在中國外交部記者會上提問此事，詢問中方對此有何評論？中國外交部發言人林劍先是當機」了一下，接著大怒稱「這種敗類的醜惡言行，不值一評！」

畫面曝光後在中國社群平台上吸引上千則中國網友留言，中國網友紛紛吐槽開酸「侵犯我，你算是踢到成語辭典了」、「這次成語怎麼這麼簡單」、「每當難過的時候，就獨自炸一炸大海」、「不值一評是成語嗎」、「留給中國的成語已經不多了」、「窮途末路、癡心妄想、膽大包天」、「一開口我就笑了」、「不好了，沒有合適的成語能用了」。

中國外交部發言人林劍嗆「不值一評」，慘遭中國網友酸爆。（圖／翻攝自Threads）

根據先前《德國之聲》的報導，石平是首位中國成年歸化人士，他在今年7月20日以日本維新黨比例代表身份，成功當選日本參議員，後續遭到中國外交部於9月8日宣布制裁，凍結石平在中國境內的財產並禁止入境。他提到自己年輕時在中國的經歷，直言「我認為背叛祖國的不是我，而是祖國背叛了我們。」

