石平禁入中國卻能來台灣？中共戰狼被問到當機 氣炸嗆：敗類不值一評

國際中心／林昀萱報導

日本參議員石平。（圖／翻攝自石平X）

被中國禁止入境的日本維新會中國裔參議員石平在社群平台上稱，他有意在近期訪問台灣，這將證明台灣是和中國無關的獨立國家。中國外交部發言人林劍1日被問及相關問題瞬間當機，接著痛斥「這種敗類的醜惡言行，不值一評！」

今年9月，中國外交部指控，石平在台灣、釣魚台等歷史問題上散布謬論，還公然參拜靖國神社，決定禁止石平入境中國，同時凍結石平在中國境內的相關資產，這讓石平成為第一位遭中國制裁的日本國會議員。

石平近日在X上表示，他計畫在新年之後到台灣訪問，目的有兩個，第一，是為了應對國會就明年台灣海峽局勢以及日台防務合作強化的可能性，與台方相關人士交換意見；第二，被中國禁止入境的他能進入台灣，足以證明，台灣是個與中國無關的獨立國家。

中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（圖／翻攝自中國外交部網站）

中國外交部1日舉行例行記者會，日本媒體轉述石平發言詢問中國評論，林劍被問到當機語塞，接著痛斥「這種敗類的醜惡言行，不值一評！」

