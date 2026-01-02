石平禁止入境中國卻能來台灣！矢板明夫：中共搬石頭砸了自己的腳

日本維新會參議員石平遭中國外交部列名制裁。圖為2025年7月日本參院改選，石平街頭拜票。 圖：翻攝「X」@officesekihei

[Newtalk新聞] 被中共制裁的日本維新會中裔參議員石平日前宣布將訪台，強調被中國禁止入境的他能踏上台灣足證台灣是與中國無關的獨立國家，引發熱議，中國外交部元旦被問到這題不僅「當機」，還跳腳怒嗆提問記者，顏面掃地笑掉外界大牙。資深媒體人矢板明夫透露，石平訪台其實就是他們邀請的，中共試圖以強硬手段打壓異己，最終只會是「石頭砸了自己的腳」。

矢板明夫1日深夜在臉書發文寫道：「石平是日本參議院議員、長年作為國際問題評論家活躍於日本媒體，也是我的好朋友。他出生於中國四川，留學日本後歸化為日本國籍，長期研究中國政治與日中關係，既深諳中共體制運作，又始終站在民主、自由與普世價值立場，對中國威權統治與對外擴張直言不諱。」

廣告 廣告

矢板明夫說：「在日本政壇中，石平屬於少數真正『懂中國、卻不替中共辯護』的政治人物，論述清晰、立場鮮明。2025年在石平當選日本參議員後，中國外交部以所謂『散布謬論、干涉內政』為由，宣布對石平實施制裁，主要內容之一是禁止其本人及直系親屬入境中國（含港澳）。

矢板明夫續指：「北京原本想藉此製造寒蟬效應，結果卻適得其反，反而凸顯了石平堅持其反共立場的分量。石平應我們印太戰略智庫正式邀請，將在本月訪問台灣，並出席智庫舉辦的研討會，與台日學者及政界人士就台海安全、民主陣營合作與如何面對中國深入交流。」

矢板明夫提到，石平在社群平台X（前推特）發文坦率表示：「被中國禁止入境的我能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。」引發關注，因為他把抽象的主權爭辯，轉化為一個人人看得懂的現實對照。如果台灣真是中國的一部分，那麼中國的入境禁令理應對台灣有效。但事實證明，誰能進入台灣，只能由台灣自己的制度與政府決定。

矢板明夫直指北京當局的制裁「沒有讓石平沉默，反而讓他的立場更加清楚。北京對其訪台的激烈反應，也只會放大他訪台的象徵意義。」矢板明夫直言：「這正是一個典型的例子，說明中共試圖以強硬手段壓制不同聲音，最終卻『搬石頭砸了自己的腳』。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白5度封殺國防預算 羅文嘉：中共已相當成功擄獲國民黨決策高層

中國稱數十個國家支持軍演 外交部：「為虎作倀」者國際自有公評