石平籲台日國防合作應「突破禁區」 王定宇：鎖定日安保修法契機

日本維新會中裔參議員石平9日拜會我國立法院外交及國防委員會，與多名民進黨立委閉門交流。(記者方賓照攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕面對中國軍事擴張威脅，台日國防合作能否再升級？日本參議員石平今(9)日拜會我國立法院時直言，台日之間的國防合作應該「突破禁區」，不能再拖延。民進黨立委王定宇回應，隨著日本2026年起將修正安保相關三文件，台灣國會與政府應把握契機，針對防衛性軍備輸出與國防產業供應鏈進行對接。

王定宇今天安排與同黨立委沈伯洋、羅美玲、陳俊宇、張雅琳、李坤城、黃捷等人在立法院接待石平，並展開閉門交流。

廣告 廣告

身兼日本參議院外交防衛委員會理事的石平表示，此行希望能與台灣立法院外交國防委員會的同仁深入交流。他認為，作為國會議員，有責任推動兩國在國防領域的實質磋商，「必須突破過去的禁區，取得實質進展」，因為維護台海和平就是維護日本與印太地區的和平。

王定宇指出，日本維新會與自民黨組成的聯立政府，目前正面臨2026年安保三文件的修正期，其中兩項關鍵變革值得台灣高度關注：一是關於「防衛性軍備輸出」的解禁與調整，二是「安保相關軍備工業」的民生與商規合作。

王定宇強調，在安全的對話連線、軍備產業合作及安全機制建立上，政府行政部門或許有其考量與限制，但國會外交的彈性較大。他表示，立法院外交國防委員會願意與日本國會攜手努力，在這些關鍵議題上尋求突破，促進區域的和平穩定。

針對日媒報導日本對中出口酒類通關時間變長，疑似遭中方報復高市早苗內閣的「台灣有事」論述；石平回應，日本國民與政府已經習慣中國共產黨這種「偷雞摸狗」的小動作，日本不會因為這些手段就屈服。

【看原文連結】

更多自由時報報導

罵習近平抓不了賴清德！ 中共「國師」李毅驚傳被人帶走

日參議員石平訪台戳破中共謊言 矢板明夫從中方爆氣回應揪1端倪

軍購不是淘寶下單！專家解析飛官防寒衣「人命關天」的科學真相

幕後》陳昭姿之前沒簽兩年條款 柯文哲「挖角」允諾：代孕完成再卸任

