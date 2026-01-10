政治中心／王云宣、李志銳 台北報導

去年遭中國祭出制裁禁止入境的日本參議員石平，為了證明台灣是獨立國家，這個月6日，特地飛來台灣，長達5天4夜的行程圓滿落幕，石平在10日上午7點多現身松山機場，返回日本前，他透露這趟行程很滿足了，也喊話之後會常常來，希望和更多人士進行交流。





石平結束訪台行搭機返日！ 透露行程滿足：會常來台灣

日本維新會參議員石平1/10上午現身松山機場準備搭機返日 他特地停下腳步接受媒體聯訪（圖／民視新聞）





日本參議員石平，現身松山機場，五天四夜訪台行程，畫下句點。

廣告 廣告

日本維新會參議員石平：「這次跟大家進行很多交流，也帶走很多任務了，希望台灣的立法委員的同仁，也能夠到日本（國會）去訪，我覺得這些問題都應該得到解決了，這個是不適當的，然後也不對等，這方面那是我們日本的問題。」

儘管時間緊湊，石平仍直言，已經很滿足，畢竟過去四天，行程滿檔，從1/6落地台灣，下午隨即拜會日本台灣交流協會，晚上接著參加挺日千人晚宴，隔天又到印太戰略智庫接受專訪，1/8則是和外交部長林佳龍相見歡，並參訪總統府，到了1/9，上午拜會立法院國防外交委員會，下午又公開演講，見了大批官員，想吃的台灣美食，當然也沒少。

日本維新會參議員石平：「很多朋友聽說我想吃東坡肉，專門給我準備了兩次東坡肉了，然後牛肉麵也吃到了，（有吃臭豆腐嗎？），臭豆腐我不是很喜歡欸，我從小就不喜歡那個，我還是喜歡香的東西。」

石平結束訪台行搭機返日！ 透露行程滿足：會常來台灣

石平（左二）的台灣行和外交部長林佳龍（左三）會晤 還一同參訪總統府（圖／外交部提供）





石平這趟台灣行，感受滿滿人情味，還說未來希望邀立委去日本訪問，甚至進國會交流。不過，他前一天下午出席印太戰略智庫論壇，新黨副秘書長游智彬卻高舉"漢奸"標語鬧場，他也正面回應。

日本維新會參議員石平：「那種舉牌子衝到我面前，（訴求）我要跟你溝通，那不叫溝通啊，那叫威嚇，但是我也沒什麼好害怕的。」

石平結束訪台行搭機返日！ 透露行程滿足：會常來台灣

石平1/9前往立法院國防外交委員會拜會 民進黨立委王定宇（右二）送上台灣花布袋（圖／資料畫面）

不甩中國制裁，石平入境台灣，力推未來突破外交禁區，更喊話下次要再來！

原文出處：石平結束訪台行搭機返日！ 透露行程滿足：會常來台灣

更多民視新聞報導

游智彬鬧場遭毆發聲了！家族28口「從中國來」再掀議

日參議員石平訪台演講 游智彬鬧場舉牌嗆＂漢奸＂被架離

為鄭習會試水溫？傳國共論壇重啟「蕭旭岑將率隊赴北京」

