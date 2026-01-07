石平被中國砲轟 矢板明夫酸：路越走越窄

▲日本參議員石平7日受邀搭機抵台，受訪時疾呼這證明中華人民共和國與中華民國毫無關係。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.06）

[NOWnews今日新聞] 被中國制裁、禁止入境的日本參議員石平週二（6日）訪台，抵達松山機場接受採訪時高喊，自己被中共制裁不得入境，今天來台證明台灣絕對不是中國的一部分，高呼「告訴世界台灣就是一個獨立的國家！」讓中國氣得跳腳，更大罵石平是「宵小」。對此，邀請石平來台的資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，中國這番話完全沒有正面反駁石平的論點，近乎於謾罵的措辭更顯得既尖酸刻薄又缺乏說服力。

矢板明夫在臉書上發文表示，石平應印太戰略智庫邀請訪問台灣，抵達松山機場後，他面對媒體，以鏗鏘有力的語氣說：「踏上台灣的國土非常高興也非常激動，這證明中華人民共和國和中華民國是完全不同的國家」。同時還強調「台灣就是一個獨立的國家。」他表示，石平這樣「直白而有力的表述，不僅反映他本人的政治信念，也代表了日本主流政界對台灣主權與現實的認知。」

針對石平訪台及相關發言，中國也迅速作出迴應，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上面對媒體提問時，用了八個字回應：「宵小狂言不值一評」。矢板明夫表示，「完全沒有正面反駁石平的論點。這種近乎於謾罵的措辭，在外交語言中，顯得既尖酸刻薄又缺乏說服力。」

矢板明夫指出，自從去年11月日本首相高市早苗在國會力挺台灣以來，台日交流已從口頭支持逐步走向實際合作互動。高市首相公開宣示日本對台灣的重視，使台日兩國的官方與非官方往來更加密切。

他進一步表示，去年底至今年初，日本已有超過30位國會議員訪問台灣，這樣的頻率和規模在過去是少見的。石平作為其中具有代表性的一位，其特殊身份更突顯了日本國會內對台灣議題的多元聲音。

最後，矢板明夫表示，從最近的日本國會議員密集訪台可以看出，台灣在國際社會上獲得的友誼與支持正在擴大，同時在國際輿論上逐漸站穩腳步。「『得道多助』這句古語在當前的國際環境中，似乎得到了新的注解：一個以和平、對話與尊重為基礎的外交姿態，更容易吸引理解與支持。而只會粗暴抨擊與羞辱持不同政見者的中國則『失道寡助』，必然路愈走愈窄、愈來愈孤立。」

