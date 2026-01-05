石平訪台中共氣炸 郭國文：高市帶動表態

▲日本眾議員石平遭中國制裁不得入境卻能訪台，象徵台灣是獨立國家，此番言論讓中共氣炸，郭國文認為是高市早苗戰略帶動日本表態。（圖／翻攝自郭國文臉書）

[NOWnews今日新聞] 日本參議院議員石平明日受邀訪台，而其過去出生於中國四川，留學日本後歸化為日本國籍，長期發表反共言論被中共制裁禁止本人及直系親屬入境中國。對此綠委郭國文今（5）日表示，石平此舉表明挑戰中共「台灣屬於中國」的立場，更凸顯高市戰略帶動日本表態，讓越來越多好友願意站出來挺台。

石平雖出身中國卻屢屢發表反共言論，因遭中國制裁禁止入境，但卻能到台灣來，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家，此番話更是讓中共氣炸。

對此熟稔台日關係的郭國文表示，日本首相高市早苗對中國強硬的態度，獲得跨黨派議員力挺，尤其石平等曾體驗中共獨裁惡霸的人更是有感。

郭國文說，此次石平來台，已經表明就是要挑戰中共「台灣屬於中國」的立場，也正是凸顯高市戰略帶動日本表態，讓台灣的好友越來越勇敢、越來越願意站出來挺台灣。

