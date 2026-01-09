石平訪台再拋震撼彈！矢言突破「日台外交禁區」 擬邀立委正式訪問日本國會

即時中心／徐子為報導

日前遭中國外交部禁止入境的日本參議員石平，6日上午搭乘日航班機抵達台北松山機場，展開為期四天的訪台行程。今（9）天是最後一天，上午拜訪立法院後，下午出席研討會，針對台日關係拋出震撼彈。他表示，日本過去受限於對「一個中國原則」的「理解與尊重」，自我束縛50餘年，這是不知變通的表現。石平還當場承諾，將致力於推動邀請我國立法委員正式訪問日本國會，即便因此受到處分也在所不惜。

石平今下午與學者余茂春、明居正、楊海英，以及立委沈伯洋共同出席印太戰略智庫2026首場研討會「應該如何與中國打交道？」



媒體《自由時報》報導，石平上台演講時，首先對1972年日中建交、而與台灣斷交致歉，並直言這是「違反道義」的行為。他補充說明，儘管美國也與台斷交，但仍保留《台灣關係法》維持官方正常交流，反觀日本卻因「日中共同聲明」中的一句話，導致官方交流長期停滯。



石平感嘆，他身為日本國會議員可自由訪問台灣立法院，但台灣立委要進入日本國會卻困難重重，這不公平，而他決心打破該外交禁區。他矢言，「我就請台灣立法院的委員就到我們國會去，我看我會不會受什麼處分」，即使受處分也無妨，就該突破這種限制。



另外，石平也痛批中國，跟這種流氓政權簽訂任何協議都是無效的，如同「中英聯合聲明」最終淪為廢紙。他呼籲台灣各界，不應對中國抱有任何幻想，台日雙方應全方位合作，團結對抗流氓政權。





