石平訪台喊獨立國家！戳破中共謊言 矢板明夫見中國爆氣反應酸爆一事

國際中心／施郁韻報導

日本維新會參議員石平（左）高喊，入境台灣就是要證明「台灣是獨立國家」。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

日本維新會參議員石平被中國禁止入境，6日上午抵達台灣，高喊入境台灣就是要證明「台灣是獨立國家」，絕對不是中國的一部分，中國氣炸痛斥「宵小狂言不值一評」。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫酸，若不值一提，那當初為何要大動作制裁，更證明了石平訪台對北京而言絕非「小事」！

矢板明夫9日凌晨在臉書發文，日本參議員石平訪問台灣，是一場高度密集、也極具象徵意義的政治行程。緊湊的行程間，還穿插了大量媒體專訪，不僅台灣媒體高度關注，日本媒體也給予大篇幅報導。「日本社會也顯然將石平此行視為一次具有現實影響力的重要外交事件。」

矢板明夫說，更具戲劇性的是中國方面的反應。中國禁止石平入境，卻無法阻止他踏上台灣的土地。「石平此行，以最平實、最直接的方式，向國際社會再次證明：中國與台灣互不隸屬。這一事實，正是北京長期敘事中最不願意被戳破的謊言。」

矢板明夫表示，面對石平在台灣的公開發言，中國顯然十分在意，卻又無法提出任何具體而有邏輯的反駁。「最後只能反覆拋出一句『不值一提』。這種說法本身就暴露了矛盾。如果石平真的不值一提，那當初為何要對他進行制裁？前後邏輯根本無法自洽。」

矢板明夫接著說：「更值得玩味的是，中國外交部與國台辦的幾位發言人，竟然在回應石平訪台一事上，使用了幾乎完全一致的說法。依我多年在中國採訪的經驗，只有在被認定為『重大事件』時，才會出現跨部門溝通、統一口徑的情況。反證石平訪台對北京而言，絕非他們口中所謂的『小事』。這次訪問，也讓日本國內那些長期替中共辯護的人陷入沉默。因為北京沒有提供任何可供辯解的論述，他們連『代言』的空間都不存在了。這種讓他們『無話可說』本身，就是一種難得的外交成果。」

最後矢板明夫引述台灣北社社長羅浚晅醫師的比喻，「美國出兵活捉委內瑞拉總統馬杜羅，是給了習近平一記重拳；而石平訪問台灣，則是日本再給習近平補上了一拳。」



