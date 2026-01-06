石平訪台喊「證明台灣是獨立國家」 中國外交部氣炸嗆8字：下一題

記者陳思妤／台北報導

日本參議員石平抵台訪問高喊台灣就是台灣跟中國沒有一毛錢的關係（圖／翻攝畫面）

被中國禁止入境的日本維新會參議員石平今（6）日上午抵台，他高喊，今天來到台灣就是要證明，中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分，「台灣就是一個獨立的國家」。中國外交部發言人毛寧下午在記者會被問到此事，氣炸開嗆，宵小狂言不值一評，接著就直接說下一個問題。

石平今天早上搭乘日航 JL0097抵台，他致詞時說，今天作為日本參議員石平踏上台灣國土，他非常高興也非常激動，因為中華人民共和國對他進行制裁，不允許他入中國國境，禁止他入境。

石平說，「那麼我今天順利進入台灣的國境，進入中華民國的國境，充分說明中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分」。

「台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中華人民共和國、大陸的中國沒有一毛錢的關係」，石平表示，他今天來到台灣首先就是要證明這一點，告訴世界，「台灣就是一個獨立的國家」。

中國外交部下午舉行例行記者會，對於媒體問到石平訪問台灣，還說這證明了台灣是一個獨立的國家，對此有何評論？毛寧聽到問題後，搖了搖頭開嗆，宵小狂言不值一評，接著就說「下一個問題」。

