石平訪台証明「台灣非屬中國」！周永鴻舉「這例子」呼籲台灣人也要有自信！

論壇中心／綜合報導

中國外交部去年針對歸化日本的中國裔參議員石平進行制裁，包括石平及其家人不准入境中國。不過石平卻在今（6）日抵達台灣，並且在受訪時喊，「今天來到這裡就是要告訴世界，中華人民共和國與中華民國完全是兩個不同的國家，台灣就是一個獨立的國家」。對此，民進黨台中市議員周永鴻在《頭家來開講》節目上表示，「日本人對我們有信心，台灣也要對自己有信心」！





石平來台不只中國不滿，連前立委邱毅也跳腳，批石平訪台恐怕會引發台海衝突，周永鴻則表示，「台灣人真的要覺醒，不要一直相信中國很強很厲害，現在台灣跟日本的關係是有史以來最好的時候，過去李登輝總統曾鼓勵日本，要從戰後走出來，重拾日本人的信心，同樣的台灣的同胞們，我們台灣人也要有自信，日本人都替我們有信心，我們自己也要有信心。」

石平用行動證明台灣是主權獨立的國家，台灣人更應該堅定自己的立場。

原文出處：石平訪台証明「台灣非屬中國」！周永鴻籲：台灣人自己也要有自信！

