石平訪台遭游智彬舉標語辱罵 矢板明夫：戳破中國敘事就有人鬧場

游智彬（左）舉漢奸鬧場，矢板明夫趕緊上前了解（圖／翻攝畫面）

日本維新會參議員石平遭中國制裁、禁止入境，他來台訪問高喊，證明台灣是獨立國家，狠狠打臉中國矮化台灣主權的論述，中國外交部、國台辦也找不到反駁說法，只能大嗆「宵小」不值一評。而石平昨（9）日參加研討會，竟遭到新黨副秘書長游智彬踢館鬧場。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，石平來台戳破北京「台灣屬於中國」的敘事，當他們找不到有邏輯的理由可以反駁時，就有人用鬧場來轉移焦點了，不得不懷疑鬧事者動機。

石平訪台，高喊證明台灣是一個獨立國家，讓中國外交部氣炸開嗆，宵小狂言不值一評，接著就直接要記者問下一個問題；國台辦也崩潰大罵，宵小之輩的胡言亂語，不值一評，接著也趕緊示意記者，「還有（問題）嗎？」

而石平9日出席印太戰略智庫2026年首場研討會「應該如何與中國打交道？」竟遭遇，游智彬踢館鬧場，還舉著「漢奸」的牌子，被現場觀眾轟出去大嗆「滾」。

對此，矢板明夫直言，這是一起極不恰當的鬧場事件，這件事與言論自由無關，而是對民主討論規則的公然破壞。這場研討會設有觀眾提問環節，觀眾可以等候主持人安排，在公開場合發言，鬧場者卻選擇以突襲、叫囂、舉牌辱罵的方式打斷會議進程，不是因為沒有發言機會，而是拒絕遵守民主社會的基本秩序。

「更惡劣的是他對石平參議員的羞辱」，矢板明夫指出，石平出生於中國，2007 年取得日本國籍，並在選舉中獲得日本選民的信任，當選為國會議員，此行是以日本的國會議員身份來台交流，將這樣一位依法入籍、依法參政、依法當選的他國國會議員罵成「漢奸」，正是中國政治文化中常見的道德勒索。

矢板明夫批評，中國人經常愛用這種話術，什麼「血濃於水」、「打斷骨頭連著筋」，用出生地與祖先來綁架一個人的認同。批評的不是這個人的立場、價值觀，或是具體言行，而是用血統去否定一個人的公民身分與政治選擇。這種落後的思維，與台灣的公民社會格格不入。

矢板明夫說，還有一個更關鍵的事實必須指出，這種鬧場方式與「漢奸」標籤，根本不代表台灣社會的主流聲音，「它更像是北京最希望看到、最樂於使用的語言」。矢板明夫直言，石平訪台，真正被打臉、最感到不安的正是北京。因為一位被中國政府禁止入境的日本國會議員以合法身分、公開訪問台灣，正好戳破了北京「台灣屬於中國」的敘事，「當他們找不到有邏輯的理由可以反駁時，就有人用鬧場與抹黑來轉移焦點了，不得不讓人懷疑鬧事者的動機」。

矢板明夫強調，請鬧場者離場，是為了保護所有遵守規則、願意理性對話的與會者，言論自由必須建立在秩序之上，沒有規則的喧鬧，只會把公共討論拖回到粗暴、反民主的狀態，那不會是大家樂見的。

