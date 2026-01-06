石平訪台高喊獨立國家！中國爆氣罵「宵小狂言」 他酸爆：路越走越窄

政治中心／林昀萱報導

石平訪台高喊台灣是獨立國家，遭中國爆氣怒斥。（圖／翻攝畫面）

被中國禁止入境的日本維新會參議員石平6日上午訪台，受訪高喊入境台灣就是要證明「台灣是獨立國家」，絕對不是中國的一部分，中國氣炸痛斥「宵小狂言不值一評」，印太戰略智庫執行長矢板明夫也發文酸爆回擊。

石平在抵達台北松山機場後，面對媒體表示「踏上台灣的國土非常高興也非常激動，這證明中華人民共和國和中華民國是完全不同的國家」、「台灣就是一個獨立的國家。矢板明夫發文指出，這樣直白而有力的表述，不僅反映他本人的政治信念，也代表了日本主流政界對台灣主權與現實的認知。

印太戰略智庫執行長矢板明夫（左）邀請石平（右）訪台，展開4天訪台行程。（圖／翻攝畫面）

針對中國外交部發言人毛寧，在例行記者會上面對媒體提問時痛斥「宵小狂言不值一評」，矢板明夫也說完全沒有正面反駁石平的論點，這種近乎於謾罵的措辭，在外交語言中，顯得既尖酸刻薄又缺乏說服力。「自從去年 11 月日本首相高市早苗在國會力挺台灣以來，台日交流已從口頭支持逐步走向實際合作互動。高市首相公開宣示日本對台灣的重視，使台日兩國的官方與非官方往來更加密切。去年底至今年初，日本已有超過30位國會議員訪問台灣，這樣的頻率和規模在過去是少見的。石平作為其中具有代表性的一位，其特殊身份更突顯了日本國會內對台灣議題的多元聲音。」

矢板明夫認為，由近期本國會議員密集訪台可以看出，台灣在國際社會上獲得的友誼與支持正在擴大，同時在國際輿論上逐漸站穩腳步。「得道多助」這句古語在當前的國際環境中，似乎得到了新的注解：一個以和平、對話與尊重為基礎的外交姿態，更容易吸引理解與支持。話鋒一轉，他大酸「而只會粗暴抨擊與羞辱持不同政見者的中國則『失道寡助』，必然路愈走愈窄、愈來愈孤立。」

