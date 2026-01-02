石平高調預告將訪台 中國外交部發言人林劍上演「問A答B」

即時中心／張英傑報導

遭到中共禁止入境的日本維新會中裔參議員石平，近日在社群平台回嗆中國「近期將訪問台灣，證明台灣是和中國無關的獨立國家」。對此，中國外交部發言人林劍在去（2025）年31日例行記者會上，被東京電視台記者詢問此事時，一度語塞「當機」，有網友見狀大酸「不禁回想起黃國昌問A答B的往事」。

石平畢業於北京大學哲學系，1988年赴日留學，後來中國爆發天安門學運，質疑中共政權。石平旅居日本，歸化後曾自稱姓名為「石平太郎」，並以鮮明立場評論中國政治與人權議題，屢次引發關注。



2025年7月舉行的日本參議院選舉中，石平以日本維新會候選人身分投入選戰，首次當選國會議員。選舉期間，他將「保護日本免受中國威脅」列為核心政見，主張正視中國對日本安全與民主制度的影響，他的背景與立場，成為日本政壇中少數具有中國成長經驗、卻強烈批判中共體制的政治人物。

石平近期表示「將造訪台灣，這將證明台灣和中國是無關的國家」。面對石平造訪台灣的議題，中國外交部發言人林劍昨（1）日被問及相關問題時，臉部瞬間僵住，形成「當機」狀態，後來才回過神來，說了一句「這種敗類的醜惡言行，不值一評！」。

