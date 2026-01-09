石平「台灣是獨立國家」踩爆北京紅線！他狠酸：戳破一中敘事

即時中心／劉朝陽報導

遭中國揚言封殺的日本維新會參議員石平，12月6日上午一踏上台灣土地，就霸氣宣告「台灣是獨立國家，絕非中國的一部分」，怒踩北京紅線，中國也跳腳怒轟「宵小狂言、不值一評」。不過這種說法，馬上被印太戰略智庫執行長矢板明夫狠狠打臉，直酸：「如果真的不值一提，當初何必大動作制裁？這反而證明，北京其實怕得要命」。





矢板明夫今（9）日凌晨在臉書發文指出，石平訪台是一趟高度密集、政治象徵意義濃厚的行程，日本媒體也大篇幅報導「日本社會普遍將這次訪問視為具有實質影響力的重要外交事件，絕不是走過場。」

「更耐人尋味的是北京的反應」，矢板直言，中國雖然禁止石平入境，卻無法阻止他站上台灣土地、公開發聲，這等於用最直接的方式再次向國際社會證明「台灣與中國互不隸屬」，也正好戳破北京長期操作的一中敘事。

矢板進一步分析，中國面對石平的公開談話，看似輕描淡寫，實則高度緊張，只能反覆丟出一句「不值一提」當擋箭牌，前後邏輯完全對不上。

「如果真的是小事，為何先制裁、又統一口徑回應？這本身就說明，石平訪台對北京而言絕對不是小波瀾。」

矢板笑稱，這也讓日本國內長期替中共護航的人瞬間噤聲，因為北京根本拿不出任何合理論述，連「代言」的空間都沒有，反而成為一次難得的外交突破。

最後，矢板引用台灣北社社長羅浚晅醫師的比喻指出，「美國出手震懾委內瑞拉，是狠狠給了習近平一拳；而石平訪台，等於是日本再補上一拳」。

