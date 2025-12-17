石慶龍拚4連霸 潘一全資格受質疑

南投縣議員第八選區為仁愛等地山地原住民地區，應選1席，目前僅議員林庭秝爭取連任。（楊靜茹攝）

南投縣議員第七選區為信義等地山地原住民地區，應選1席，現任議員全文才爭取3連霸。（楊靜茹攝）

南投縣平地原住民議員石慶龍將爭取4連霸。（楊靜茹攝）

南投縣第五選區議員潘一全、林芳伃、戴世詮、陳宜君、吳國昌、蘇昱誠競選連任，國民黨議員黃世芳轉戰埔里鎮長，前議員王彩雲兒子黃國裕將參選，其中副議長潘一全參選資格受質疑，他強調絕不缺席；第六選區（平地原住民）議員石慶龍、第七選區（山地原住民）議員全文才及第八選區（山地原住民）議員林庭秝尋求連任，第六及第七選區將分別有江秉翰、王榮儀挑戰。

南投縣議員第五選區包括埔里鎮、國姓鄉及仁愛鄉，應選7席，除黃世芳轉戰埔里鎮長，其餘將競選連任，國民黨5連霸議員王彩雲，民國111年連任失利，成落選頭，下屆將由兒子黃國裕參選，看似同額，卻暗潮洶湧，地方認為還會有人表態。

立法院三讀通過《公職人員選舉罷免法》部分條文修正案，已連任7屆議員的副議長潘一全參選資格受質疑，不過他認為未來變化難預測，基於服務選民的使命，無論是他本人或是妻子羅俞欣披掛上陣，確定明年地方選舉絕不缺席，也牽動下屆正副議長選情。

吳國昌於107年代表國民黨與民進黨廖志城競選埔里鎮長，他獲1萬9959票、43.97％得票率敗選，111年回鍋選上議員，今年初要兒子吳維倫辭掉地政事務所工作擔任其特助，外界認為他將交棒，不過他強調仍在觀望，視戰況再決定。

103年南投縣13鄉鎮市平地原住民人口數為1510人，首次產生第六選區1席平地原住民議員，由邵族石慶龍當選，他將爭取4連霸；阿美族江秉翰上次代表民進黨參選，獲302票、36.25％得票率敗北，這次捲土重來，將以無黨籍再次挑戰石慶龍。

第七選區為南投、竹山、集集、名間、鹿谷、水里、信義等山地原住民地區，應選1席，該選區議員全文才爭取3連霸，退役國軍陸航直昇機飛行官王榮儀將第4度挑戰。第八選區為埔里、草屯、中寮、魚池、國姓、仁愛等山地原住民地區，應選1席，目前僅議員林庭秝爭取連任。