石斑魚「蒸烤炸」都行！ 酸菜魚口感Q彈酸爽 饕客最愛

石斑魚口感Q彈鮮甜，不管是蒸、烤、炸料理通通行，方式非常多元，台南有業者也推出龍膽石斑酸菜魚，吃起來酸爽帶勁，是饕客最愛，至於石斑魚的故鄉，高雄永安，每年都會推石斑魚節活動，能用較便宜價格買到石斑魚，每年都吸引民眾參與，今年活動也將在11月中登場，還請來總舖師辦桌，10道菜中至少有6道，會是石斑魚入菜，相當吸睛。

鮮嫩石斑魚，刷上烤肉醬後微烤到酥香，這道炙燒蒜辣石斑，光看就流口水，還有南洋風味，6分熟石斑魚，加入椰奶酪梨法國奶油，和香甜荔枝等等，打造超有創意的鹹甜口感。

廚師說：「炸皮，給它酥脆。」或是將新鮮的龍膽石斑，放進油鍋炸得金黃酥脆，再放入香料爆香，三杯龍膽石斑上桌超配飯，不管是蒸烤炸，石斑魚料理通通行，現在還有這一味。

魚片煮至7至8分熟，再放入喜歡的鍋料等等，味道酸爽的酸菜魚，台南這店家選用，養30斤以上的龍膽石斑，口感Q彈饕客最愛，還有麻辣烤魚香氣四散，每一口都有石斑魚，膠滴滴的美味。

酸菜魚.烤魚店家店長黃亮潔說：「因為龍膽石斑口感比較Q彈，膠質比較豐富，用它來做酸菜魚，就是整個口感，風味，層次都會比較加分，學甲這地方本身就是養殖這一塊，很普遍，有虱目魚，龍虎石斑，跟龍膽石斑，也算是一個大本營。」

工作人員說：「好不好，大家小心來。」鏡頭轉到高雄永安，石斑魚的故鄉，每年都有辦活動，石斑俗俗賣，常吸引民眾大排長龍搶買，今年活動在11月中登場，請來總舖師辦桌，推出10道菜，至少6道有石斑魚入菜，石斑魚料理方式多元，每一口都是Q彈鮮甜，也成為許多老饕的最愛。

