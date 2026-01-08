「石梯坪火光」與F-16有關？ 國防部：相關事證將研判

花蓮縣 / 綜合報導

空軍花蓮基地一架F-16戰機，6日晚間執行夜訓後失聯，目前軍方全力搜尋飛官辛柏毅，不過當晚石梯坪的「鏡頭君」，也在同時間捕捉到物體墜海冒出火光，兩者是否有關聯，國防部表示相關事證，都歡迎提供給空軍司令部進行研判。

黑暗海面突然出現模糊黑點，接著出現短暫亮光，一兩秒後就消失不見，花蓮石梯坪鏡頭君，6日晚間7點28分捕捉到物體墜海火光，時間與空軍公布的辛柏毅駕駛F-16V，最後光點消失時間7點28正好吻合。

立委(民)王定宇VS.空軍參謀長李慶然說：「那個火焰到底是什麼，目前都在蒐整，我們不做太多的臆測，避免誤導。」

不只石梯坪即時影像疑似拍下瞬間，東海岸的三仙台直播頻道，一片漆黑的海域出現醒目橘黃色強光，搜救艦艇為了提升目視能見度，不時向夜空發射照明彈或施放高亮度信號燈，在黑夜中形成一處處搜救標記，岸巡人員則在天亮後持續搜索。

一束又一束灰線加上雲狀散布的點位，有網友透過海流與風場資料進行漂移模擬，推估失聯飛官可能的散布區域，其中綠色是可能墜海的初始位置，藍色是模擬到指定時刻時，仍被模型判定還在海面漂移的點位，用來呈現「可能落點區域」，希望能供軍方和民間船家，試著往可能散布的區域去尋找，至於飛行員穿著的衣服，分為橘色和綠色也有特別設計。

前空軍副司令張延廷說：「橘色的部分是平常訓練的時候穿，平常訓練掉到海裡面就看得很清楚，每一次出任務的時候要穿綠色背心，所以我們的飛行夾克背面是綠色，但是正面又是橘色，兩面穿。」

不僅如此常聽到的「黑盒子」，也就是飛行記錄器，用於航空事故調查等等，外觀同樣是橘色都是為了搜尋更容易，空軍18架次海軍2艘軍艦，海巡也持續派3艦12艇，岸邊也有派人力逐一搜索，要全力找到辛柏毅。

