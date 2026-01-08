石梯坪「異常火光」成關鍵證據 疑辛柏毅「低空倒射」入海

空軍一架F-16戰機於6日發生失事意外，花蓮豐濱石梯坪的即時錄影器疑似錄下事發現場，海面出現異常火光。（圖／翻攝自東海岸即時影像）





空軍一架F-16戰機於6日發生失事意外，花蓮豐濱石梯坪的即時錄影器疑似錄下事發現場，海面出現異常火光。空軍人士認為像是彈射座椅的火光，亦即飛行員可能因迷向「倒著彈射、直接進海」。目前影像已由空軍接收，正與失事通聯紀錄及雷達軌跡進行比對，推測可能的落海位置，縮小搜救範圍。

花蓮石梯坪即時影像錄下異常火光

據《中時新聞網》報導，有網友發現，花蓮豐濱石梯坪的即時影像錄下海面出現異常火光，呈「斜下方噴射」狀，且時間點與空軍公布的失聯時刻大致吻合，不過其噴射軌跡與單純的機身起火或撞擊爆炸截然不同。

空軍士官分析，認為這極有可能是飛行員啟動彈射座椅時產生的火箭助推尾焰。由於空軍先前已初步證實戰機曾發生空間迷航，研判飛行員辛柏毅當時可能在姿態判讀上出現錯誤，導致戰機呈現倒飛或極端傾斜狀態，在呼叫跳傘後「可能倒著彈射，直接撞進海中」。

空軍督察長江義誠少將則在昨（7日）指出，辛柏毅在2600呎高度時曾連續三次急促呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」，不過目前仍未截獲信標機的求救訊號，尚無證據可確認他是否真的跳傘，江義誠也特別補充說明，按照標準程序，飛官理當呼叫完畢就立刻執行跳傘。

有一位不具名的前空軍高層直言，若從影片看來，確實無法排除向海面彈射的可能性，他解釋，信標機訊號需要「彈射、人椅分離、降落傘張開」後，才會連帶拉開啟動插銷發報，但若是在低空向海面彈射，降落傘可能因高度不足無法張開，導致信標機根本未被啟動，解釋了為何飛官呼叫跳傘，卻始終收不到任何救難訊號的疑點。

此外，飛官隨身配備的求生背心與發報機，也可能因彈射角度而失效，若是向海面彈射，飛行員與座椅在承受強大推力的情況下高速碰撞海面，巨大的撞擊力極可能造成求生背心與電子設備嚴重破損。

對此，異常火光已被視為此次失事的關鍵證據，即時影像目前已由空軍接收，正與失事通聯紀錄及雷達軌跡進行比對，推測可能的落海位置，縮小搜救範圍。

