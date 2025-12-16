石榴處理像命案現場？內行曝訣竅：湯匙敲打、筋膜槍妙招

有網友在臉書社團分享購買好市多石榴的處理經驗，表示自己剝到第3顆才掌握訣竅，花費30分鐘就能完成且不會弄得雙手像命案現場。這篇貼文引發熱烈討論，不少網友分享各種處理石榴的妙招，其中有人推薦使用筋膜槍快速取得果肉。

石榴。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

一名女性網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，提到自己看到別人推車上的石榴超大顆，立刻採購了2盒回家。該名網友透露，處理石榴的過程相當費工，直到剝第3顆時才終於找到訣竅，不僅省時也不會搞得雙手像命案現場一樣。她好奇詢問其他網友都如何處理石榴，吸引大批網友留言回應。

石榴。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

貼文曝光後，有許多網友留言表示，「拿給萬能的ㄚ母」、「我都直接等妳殺好弄好我再吃，這樣都不麻煩」、「好吃、我也買了一盒、但是撥得很辛苦」。也有網友開玩笑說，「撥完一顆後覺得在夜市買一瓶真的不貴」、「我ㄧ顆要弄半小時」。

不過也有網友提供實用建議，「我記得是切開然後用湯匙敲外殼讓籽掉下來，也有人中間切四方形然後掰開」、「洗淨切開，放在飲用水裡撥」。另有網友分享「湯匙敲的部分改用電動按摩槍」。還有網友提到土耳其的處理方式，「土耳其都剖半，像壓檸檬汁來壓紅石榴汁，一顆原汁壓起來，不小杯。喝起來微酸微澀微甜」。

