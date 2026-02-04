石油交易遭制裁使收入大減 俄國預算赤字恐飆升至3倍

俄國在國際制裁下，能源交易收入大減，恐使今年預算赤字大幅飆升，圖為俄國運油船航行畫面。（資料照片／美聯社）



近期美國與印度終於達成貿易協議，新德里承諾停止採購俄國石油，換取華府大降關稅稅率，受到此事影響，消息人士透露俄國2026年預算赤字恐飆升至原本估算的3倍，且支出恐怕也將遠高於預期。

路透報導指出，與俄國政府關係密切的消息人士，引用1份具有官方色彩的智庫報告，指出目前俄國經濟正面臨包括國際制裁、高利率以及勞動力短缺等多重壓力，恐導致今年預算赤字達到原本計畫的3倍之多，因此若不盡快研擬因應方案，財政儲備恐將快速耗損。

俄國能源收入遽減支出飆升 赤字恐達預估3倍

該報告計算結果顯示，俄國2026年的能源收入，可能比原本預估下降18%，導致預算赤字達到國內生產毛額（GDP）的3.5%至4.4%之間，比原本估計的1.6%高出甚多，且支出也將大幅成長為4.1%至8.4%之間，全年收入也將銳減6%，約為37.9兆盧布（約15.54兆元新台幣）。

消息人士指出，由於該報告估算情況不甚理想，目前莫斯科並不準備向民眾公布，根據4日最新公布的數據則顯示，今年元月俄國能源收入出現腰斬，寫下2020年7月以來的最低紀錄，僅有3933億盧布（約1612.5億元新台幣）。

去年因應通膨大幅調升利率 俄國經濟成長趨緩

報導表示，俄國經濟在2022年戰爭爆發之後，仍維持了3年相對較好的表現，直到去年俄國央行為了抑制急遽升高的通膨率，將利率提升至2000年初以來的最高水準，才使經濟成長快速放緩。

於此同時，西方陣營對俄國能源的制裁，也使俄國石油在市場上必須折價20%以上，才具有一定的競爭力，且俄國盧布去年兌美元匯率上升了45%，也讓俄國稅收大減。

