石油毒品議題委若不配合 川普嗆再動武

委內瑞拉首都加拉加斯4日（當地時間）名為「集體」（Colectivos）的民兵組織發動遊行，呼籲釋放委內瑞拉總統馬杜洛。（路透）

本報綜合外電報導

路透社報導，川普五日告訴記者，如果委內瑞拉在開放石油產業及阻止毒品販運議題上不配合美國，他可能會下令再次發動攻擊。川普同時威脅對哥倫比亞和墨西哥採取軍事行動，並稱古巴的共產政權「看來快要自己垮台了」。

川普政府官員將這次委內瑞拉總統馬杜洛的抓捕行動描述為執法行動，旨在讓馬杜洛為二０二０年美方對他提出的「毒品恐怖主義陰謀」刑事指控負責。

川普從佛羅里達返回華府途中，在總統專機空軍一號上表示，「我們正在拿回他們偷走的東西」並指出，此次行動也受到其他因素影響，稱這次突襲的部分原因是委內瑞拉移民大量湧入美國，以及委國數十年前將美國石油利益國有化的決定。

川普表示，美國的石油公司將重返委內瑞拉並重建委國的石油工業。他說：「他們將花費數十億美元，他們將把石油從地底開採出來。」川普也提到，古巴將會是最終將談論的對象，「因為古巴現在是一個正在失敗的國家，一個面臨嚴重失敗的國家。我們希望幫助那裡的人民。」

美國空襲委內瑞拉並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子後，4日（當地時間）西班牙巴塞隆納城裏的委內瑞拉族裔上街慶祝。（路透）

美國國務卿盧比歐則表示，古巴正由「無能且年邁昏聵的人」所統治，而許多協助馬杜洛的人都是古巴人。

盧比歐說，委內瑞拉人面臨的最大問題之一，是他們必須宣告擺脫古巴，古巴從安全層面上幾乎試圖殖民委內瑞拉。所以說，「如果我住在哈瓦那、又在政府裡任職，至少會感到有點擔憂」。

據報導指出，美國若對古巴採取類似行動，這並非首次。一九六一年，美國時任總統甘迺迪發動「豬灣入侵」，試圖推翻斐代爾．卡斯楚和其共產政權，但以失敗告終。

面對外界關注十九世紀誕生的「門羅主義」概念（美國確保美洲大陸控制權、外國不得涉足）是否重現？川普不僅給予正面回應，還融入自己的名字稱為「唐羅主義」（Donroe Doctrine）。