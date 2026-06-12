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石油王錢太多！電競世界盃再灑6400萬「同步看直播」門檻意外超低

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由沙烏地阿拉伯主導，2024 年起開辦的電競世界盃（Esports World Cup，EWC）自首屆賽會就祭出高達 6000 萬美元（約 19.5 億元新台幣）的超高獎金池吸引全球所有電競好手互，今年更將讓超過 200 個電競俱樂部，超過 100 多個國家的 2000 名選手一起競爭 24 個項目，高達 7500 萬美元（約 23.7 億元）的總獎金。沒想到除了選手之外，EWC 官方也繼續大撒幣照顧創作者，宣布祭出 200 萬美元（6400 萬新台幣）讓大家一起 Co-Stream。

(Credit:EWCF)
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由於去年電競世界盃的 Co-Stream 實況聯播活動是賽會主要的觀眾來源之一，一共吸引了超過 3500 位創作者一起共襄盛舉，因此今年 EWC 進一步擴大規模，推出有史以來他們最大的 Co-Streamer 全球創作者計畫，預計將吸引 5000 名全球實況主與創作者一起共襄盛舉，為此 EWC 官方祭出了高達 200 萬美元（約新台幣 6400萬）的總獎金池。

根據官方頁面，這個計畫支援全球各大實況平台，包括 Bilibili、鬥魚、虎牙、KICK、快手、SOOP、Twitch、Tiktok、Youtube 等平台，並且只要實況觀眾多於 50 位的創作者就能提出申請，透過 Co-Stream 同步直播今年 7 月 6 日開打的 2026電競世界盃，完成任務就能兌換各種獎勵，其中也包含一張前往 11 月於沙烏地利雅德舉辦的電競國家盃（ENC2026）邀請門票。

EWC 官方表示，希望能透過這個計畫激勵創作者們，鼓勵大家創作內容，凝聚社群，即日起就開放報名，讓有意願的創作者們都能一起共襄盛舉這場電競盛會。

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