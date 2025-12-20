石油與天然氣收入跳水 俄羅斯食言加稅籌戰爭資金

俄羅斯總統普丁撕毀自己2030年前不加稅的承諾。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號

[Newtalk新聞] 莫斯科當局不願停止侵略烏克蘭，俄羅斯經濟命脈天然氣與石油出口在西方國家的制裁下收入跳水兩成以上。為了籌措戰爭資金，普丁政府撕毀自己去年「2030年前不加稅」的聲明，正在採取行動提高稅收，以資助入侵烏克蘭而不斷擴大的戰爭。政府計劃從2026年1月起將增值稅（VAT）提高2%，並增加中小企業的稅負。俄國人越來越擔心，曠日持久的戰爭可能導致通膨捲土重來。

《日本經濟新聞》報導，俄羅斯總統普丁在12月19日的年度年終新聞發布會上表示，增值稅上調「不會永遠持續下去」，並提及了未來的減稅措施。由於他自己曾在2024年2月的年度國情咨文中表示，在2030年之前不會提高增值稅。19日的這一解釋顯示他正在重新評估自己的政策，引起公眾的關注。

報導引述引述俄羅斯官媒《生意人報》（Kommersant），指出2026年預算中，稅收成長帶來的收入將達到1.7兆盧布（約新台幣0.66兆元）。其中約1.2兆盧布（約新台幣0.47兆元）將來自增值稅上調。這相當於當年國防開支（12.9兆盧布）的13%。

2026年的國防開支將略有下降，但仍將維持在高位，這將加重企業和富裕階層的負擔。

從2026年9月起，一項針對國內進口商和電子產品製造商的「技術稅」將開始徵收，稅種包括筆記型電腦和智慧型手機等成品。

2025年，俄羅斯也透過提高企業所得稅和加強累進個人所得稅來增加財政收入。此次增稅似乎旨在為俄羅斯長期戰時經濟提供穩定的資金來源。

俄羅斯的國防開支約佔政府總支出的30%，一直維持在高位。預計2026年國防開支將比2025年下降4%，至12.9兆盧布（約新台幣5.04兆元）。2025年國防開支比2024年增長了25%。

今年6月，普丁表示擔憂，2025年國防開支將佔國內生產毛額（GDP）的6%以上。

同時，作為俄羅斯主要收入來源的石油和天然氣收入，由於油價下跌和對俄羅斯的制裁，持續下降。根據俄羅斯財政部統計，2025年1月至11月期間，石油和天然氣收入比去年同期下降了22%。

報導指出，俄羅斯政府的策略是在維持一定國防開支水準的同時，透過增稅來彌補制裁造成的財政收入損失。儘管美國和歐洲國家實施的經濟制裁削弱了俄羅斯繼續作戰的能力，但許多人認為，目前增稅等措施正在抵消這種影響。一位俄羅斯經濟學家表示，只要目前的戰爭開支水準保持不變，「我們就可以透過增稅等措施暫時維持作戰能力」。

自2022年開始入侵以來，俄羅斯的預算赤字已超過3兆盧布（約新台幣1.17兆元）。俄羅斯已表明其主要透過發行國債來彌補赤字的政策。普丁在19日的新聞發布會上宣示，俄羅斯政府債務佔GDP的比例「未來三年不會超過20%」，並解釋已經實現了一定的財政平衡。

然而，人們仍然擔心，由於增稅和其他因素，通貨膨脹可能會再次抬頭。企業界對此日益擔憂，一位美容連鎖店經理表示：「尤其是中小企業，會越來越多地將價格上漲轉嫁給消費者，從而導致通膨。」

受金融制裁和其他因素的影響，俄羅斯2022年4月至6月期間的通膨率一度飆升至約17%，當時正值俄羅斯於當年2月入侵烏克蘭之後。晚近由於俄羅斯央行計畫從2023年至2024年逐步提高政策利率，通膨率呈現下降趨勢，2025年7月至9月期間降至8.3%。

