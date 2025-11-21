石琇惠胃黏膜剝離術後喪命 爆醫療糾紛

藝人石琇惠之女劉小姐到嘉基醫院抗議，控訴周姓醫師及醫護團隊醫療過失傷害。

（記者湯朝村攝)

記者湯潮村∕嘉義報導

藝名石琇惠的嘉義74歲王姓婦人因胃癌醫期，去年11月在嘉義基督教醫院接受胃黏膜剝離術（ESD）。未料術後隔天突感呼吸困難，5天後在家屬眼前翻白眼斷氣，雖從鬼門關前救回，卻成為植物人，在加護病房躺了285天後過世。女兒控訴執刀醫師周莒光未揭露「重症肌無力患者」手術風險，術後也未盡監測責任，質疑醫療疏失，到嘉檢控告醫療過失致死，21日上午並到醫院舉牌抗議。院方表示，依專業積極醫治照護，家屬已提告醫護人員，應尊重司法。

女兒劉小姐表示，後續醫院不斷要家屬考慮拔管，媽媽未生病開刀前是很活躍的歌手，曾以藝名「石琇惠」出唱片，兩岸都有不少歌迷，開刀後卻命危，最後喪命。

劉小姐氣憤說，開刀後第2天周醫師即出國，媽媽術後出狀況醫護態度消極，院方還說「有意見走正常管道申訴」，術前的風險評估、術後找不到主刀醫師諮詢、照護鬆散，實在質疑整套醫療照護機制有替病患及家屬著想嗎？

劉小姐表示，不想媽媽死得不明不白，也不希望還有病患受累，已提告。

對此，嘉基聲明強調，王姓病人術前已由麻醉團隊審慎評估，術後初期恢復良好，呼吸喘症狀出現時，已立即會診並治療，病情一度改善。去年11月17日突發呼吸窘迫，醫院立即急救並轉入加護病房，由團隊持續照護。

嘉基表示，家屬對醫護人員相當不友善，曾大聲責罵醫師，且陸續對多位醫護人員提告，病人過世當日，還到醫師門診大聲辱罵，且家屬已提出訴訟後又到醫院抗議，對社會立下不良示範。

嘉檢表示，家屬今年1月提告醫療過失傷害罪，依法經醫療調處不成，8月間分案給檢察官偵查中，還須進行醫事鑑定。