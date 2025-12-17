石盤谷農路坍塌五個月未修重創豐山觀光

嘉義縣阿里山鄉豐山石盤谷農路崩塌交通中斷，重創觀光業。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉豐山村石盤谷農路，是通往石盤谷瀑布群步道的唯一道路，而石盤谷景點遊客占豐山風景區約八成，這條觀光要道坍塌5個月仍未進場修復，不僅重創觀光商機，阿里山國家風景區管理處(下簡稱阿管處)斥資3400萬元要進行石盤谷遊憩設施改善，卻在進場前發生交通中斷事件，評估之後已和包商解約，地方觀光業者對重建工程毫無動靜多所抱怨，阿里山鄉長高瑞芳表示會再督促包商儘速動工解決問題。

廣告 廣告

豐山村長陳建富指出，石盤谷農路毀於丹娜絲颱風後，就向鄉公所申報災後搶修，但因公所天然災害開口合約經費用完，等到11月間才完成發包，不過承包廠商勘查現場以有安全疑慮為由，迄今尚未進駐，一再反映仍未施作，地方望眼欲穿，心急如焚。

陳建富強調，石盤谷瀑布群步道是豐山非常重要的景點，假日遊客絡繹於途，因為交通中斷，遊客裹足不前，嚴重衝擊豐山觀光，呼籲鄉公所督促包商立即施工，恢復交通。

阿管處副處長伍哲宏說，阿管處規劃辦理「豐山地區石盤谷遊憩設施改善工程」，編列總工程經費約三千四百萬元，該案已於今年5月完成決標，原訂於7月14日開工，但在開工前夕逢颱風豪雨侵襲，通往石盤谷步道的聯外道路發生嚴重坍塌，工程因此全面停滯。考量停工時間已逾3個月，經邀集監造單位、土木技師公會及律師等相關單位共同研商後，決議終止原契約。

觀光業者簡天賞在石盤谷經營風味餐，並在步道打造「賓拉賞農場」，其季節限定楓紅大道每年都吸引眾多遊客賞景，今年因為道路坍塌，遊客到訪受到影響。

嘉義縣阿里山鄉豐山石盤谷農路崩塌，災修工程五個月不見動靜。(記者蔡宗勳攝)

嘉義縣阿里山鄉豐山石盤谷農路崩塌交通中斷。(記者蔡宗勳攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會

溪州芭樂農「逆境求生」！37歲爸、29歲媽連生6寶 被封最強夫妻

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份

