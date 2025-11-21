石知田《如果我不曾見過太陽》壞到掉粉絲還收🔪 李沐曝現場拍攝狀態

曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、石知田、姚淳耀21日出席《如果我不曾見過太陽》2部曲茶敘記者會。劇中石知田飾演議員的兒子，家族有勢力導致他不斷使壞，包含霸凌曾敬驊以及對李沐做出相當不好的事，在第一部播出後，他走心地說：「一開始有掉粉！還有送emoji的刀子給我！」

石知田。（圖／小娛樂）

石知田表示，自己第一次演反派，所以一開始有些不習慣，除了掉粉還有粉絲要他去「屎一屎」，他無奈表示，他一開始的確有些走心，不過身邊的人安慰他，「代表你演很好啊！」他心裡才比較好過一些。他提到自己在演的時候，刻意把角色想像成蛇，「因為如果他是人的話，我會judge（批評）他，但如果他不是人的話，我不想把他當人。」所以在拍攝時，一開始也有許多伸出舌頭挑釁的表情，最後都被剪掉，他說：「導演他們有把線拿捏好，我在演的時候，有點讓自己更誇張一點，最後就有所取捨。」

李沐。（圖／小娛樂）

聊到戲外互動，李沐笑說，「我們在現場不會刻意不理他，知田是一個好人！」曾敬驊則笑說，現場大家在等的時候，其實在下跳棋，李沐表示因為自己非常會下跳棋，才帶去現場給大家玩，「沒有分出勝負，都沒有玩完就被叫去拍戲。」

李沐透露，自己被石知田等人欺負那集，她自己其實不敢看，只有看到部分擷取畫面，她認為在拍攝當下其實沒有太大的反應，不過這兩年拍攝的累積，讓她在某些時刻會突然想到不舒服的感覺，「某一天看到新聞 ，或是今天特別冷、下雨，就會突然之間想到這些事情。」

柯佳嬿、曾敬驊和李沐。（圖／小娛樂）

李沐認為，寫實地演出這些狀態，他一開始有些擔心，不知道真的受過同樣傷害的人，看到時的狀態會是怎麼樣，「我只是演戲，就已經這麼不舒服，痛可能是真實發生這件事人的千分之一，我沒有辦法想像他們要怎麼辦」，他也希望透過戲劇，讓受傷的人能感受到一些溫暖。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

