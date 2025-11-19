石知田冷血霸凌曾敬驊 首度嘗試反派遭「狠狠討厭」

石知田首度演出反派遭觀眾討厭。（圖／Netflix提供）

Netflix影集《如果我不曾見過太陽》首部曲上線後空降每日排行榜第三，且名次持續上升中，飾演校霸的石知田坦言：「非常開心看到Threads上洗版式的討論《太陽》，在此想先跟大家先說聲對不起，歐陽悌真的太壞了。不過滑社群時有點喜悲交加，喜的是看到這麼多人喜歡這個故事，沉溺在《太陽》宇宙裡，悲的是第一次飾影集中的大反派果然被狠狠的討厭了。」更呼籲大家：「專心的恨歐陽，但請愛石知田好嗎？」

曾敬驊本次飾演「暴雨殺人魔」李壬曜，故事逐步揭露他走向黑暗深淵的原因，不僅在家中承受父親的家暴、母親的冷處理，在校園內更是受到校霸的欺凌，可說是劇中最慘角色。對於收獲諸多好評，曾敬驊表示：「非常謝謝喜歡這部劇的你們。我想跟觀眾說對於在乎的人，可以勇敢表達出自己對他們的愛，就跟壬曜說會去看曉彤演出一樣。」更補充：「每個角色在一部後開始有自己新的生活方式，在二部曲能看到這些角色更多對於人性、處境的選擇及兩面性。」

飾演劇中大家心目中「小太陽」的李沐，也有著令人驚艷的演出，飾演其溫暖父母的江宏恩、陳孝萱同樣收穫許多好評，李沐也感性分享：「謝謝觀眾的支持，能被大家看見覺得很感激！非常親近的朋友打電話告訴我，他們覺得太陽非常非常好看，認為是我工作以來他們最喜歡的作品，我覺得很感動。因為很喜歡很在意這個作品，上線之後失眠了好幾天，在獲得至親好友的肯定後安安穩穩地睡了好覺。」

問及若壬曜和曉彤家庭對調會有何不同？曾敬驊認為：「我可能變成一個很陽光、開朗大方然後願意幫助人的男生，曉彤她可能就會變得很憂鬱，不太愛講話，其實他們兩個就算對調了家庭，在愛這件事情、感情上這件事情是不會改變的，他們就是命中注定會碰到彼此，曉彤也一樣會來救我，也會做出這種選擇，壬曜一樣，也會在曉彤最需要的時候出現。」

李沐則說：「如果李壬曜不是生在這樣的家庭的話，我覺得他是很有機會完成任何他想要做的事情的，即便他在家庭情況很不好的狀態下，他都還是很負責任，也還是有很多愛，所以如果他在曉彤這樣的家庭的話，這個能力會更完善的發揮」。

曾敬驊與李沐對影集得到好成績相當開心。（圖／Netflix提供）

曾敬驊與李沐認為劇中家庭若對調，角色處境會完全不同。（圖／Netflix提供）

