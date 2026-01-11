石知田刮光腋毛入戲 靠表演向已故母親致謝

（中央社記者洪素津台北11日電）演員石知田演出戲劇「如果我不曾見過太陽」知名度上漲，他自主設定刮光腋毛來入戲，也認為表演是在對生命中遇到的人訴說感謝，遺憾離世的母親來不及看見，沒能當面訴說感謝。

石知田在戲劇「如果我不曾見過太陽」演出大反派，頂著政二代的光環，靠著家中勢力犯罪，詮釋青少年時期吸毒、侵犯女同學等離譜行為。

他接受中央社專訪分享演出歷程，提到看到劇本的那一刻就告訴自己絕對不能把角色當「反派」演，「因為我覺得一個反派不應該認為自己就是一個反派」。

廣告 廣告

石知田靠音樂和跳舞入戲，在角色前期時聽的是古典音樂，讓自己平靜，後期則聽一些電子音樂讓自己放開來演，更為了角色嘗試一些小方法，「我在詮釋角色的時候，就刮腋毛、剪指甲，讓自己很乾淨，要把腋毛剃到全光的那種，因為他很明顯就是一個要拿出來展示的一個政二代」。

石知田認為角色是一個政治人物帶在身邊的奢侈品，是帶在身邊一個可愛又乖、乾乾淨淨的兒子，「因為這樣他（角色）心裡面會比較細膩，我就會想要除毛，或許這樣更貼近這個角色，我也覺得某方面來講，他就像蛇一樣應該要很光滑」。

除了表現出角色的性格獨特性，詮釋「吸毒」這件事也讓石知田做了不少功課，「不同種的毒有不同種的反應，我覺得跳舞真的是有幫助我滿多肢體表演，我很容易地控制我的身體」。

石知田靠「歐陽悌」一角成了網路上熱門討論對象，「你好歐陽悌喔！」形容一個人如角色般壞到讓人印象深刻，石知田形容這樣的結果是上天送的禮物，「我看到很多評價，是大家對我的印象終於不再只有一個很有禮貌、學歷很好、聰明的人了」。

石知田擁有台大高學歷，但他卻很想撕掉這樣的標籤，好似他的努力都是理所當然。

石知田覺得高材生的標籤讓自己感到煩躁，對他來說，演戲這件事情跟學歷真的沒有關係，「我發現很多演員，他們的學歷可能也不是傳統父母親會很驕傲的那種，他們其實超聰明的，反應也很快，而他們也的確花很多功夫」；但自己花的功夫卻變成某種應該，「這件事情有時候會讓我滿糾結的，我接到這角色就覺得一定要打破」。

石知田投入演員職業對於家人來說也是出乎意料，家人都希望他從醫，媽媽的離世也讓石知田有新的體悟。

石知田坦言對於媽媽來不及看到他演出這個角色而感到遺憾，「表演有時候就是在說一個感謝，你生命中遇到的那些人都可以當作材料放在角色身上，就好比這個角色有一個面向就是對於母親的愛，那我把這份對於母親的愛放在這個表演」，表演的同時也感謝媽媽。（編輯：黃名璽）1150111