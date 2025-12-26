石知田告白蔡燦得「我小時候的菜」 戀攝影師8年認同居

石知田為挑戰反派做足功課。百澤娛樂提供



石知田出道10年，近期因Netflix影集《如果我不曾見過太陽》中的「歐陽悌」一角備受矚目，劇中他因常做惡夢尿床，由於太真實掀熱議，他發現有網友說都看不到他的褲子是濕的，他笑說：「因為是絲質睡衣，褲子很不明顯，後來就加超多。」

蔡燦得劇中飾演石知田的媽媽，他突告白：「我小時候就覺得這個女生好可愛哦！她好像是我小時候的菜。」坦言2人對戲過程中沒花太多時間磨合，「我們會在私底下閒聊，因為得姐很喜歡帶大包小包，就聊裡面有什麼東西」。

廣告 廣告

過去台大學霸形象深植人心，這次挑戰反派，石知田坦言：「劇組願意讓我嘗試這麼反差的角色我也蠻開心的，他們也給我很大的空間，我做了蠻多功課，也看了很多心理學的書。」

穩交攝影師女友8年，石知田透露2人是透過工作認識，目前已同居，「她算是陪我蠻多事情的啦！像我媽做頭七啊，她都陪我過，所以我覺得她真的蠻像家人的，蠻溫暖的」。不過他還沒想結婚生子，「因為我好像沒有準備好自己」。

更多太報報導

炎亞綸想結婚卻遭男友拒絕 穩交6年送8萬大禮

炎亞綸還原捲「幫家寧抹黑Andy」真相 莫名被拉群組2分鐘：蠻賭爛

曾莞婷菜市場吃得開 張立東忙護花糗凸槌